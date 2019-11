Esztergályos Cecília: Ha jön a halál, hát jön

A BP Magazin Szóbeli című műsorában, illetve a Borsnak adott interjújában is arról beszélt Esztergályos Cecília, hogy – bár sok terve van még – ha jön a halál, gyorsan történjen.

– mondta el a 77 éves színésznő, aki jelenleg is aktív, de nem érzi, hogy fiatalos lenne, számára a legfontosabb az egészség és a béke.

Ilyen vagyok, nincs itt titok. És nem vagyok én fiatalos. Öreg vagyok, mint az országút, és öreges is. Elárulom, rengeteg ráncom is van. De mind az enyém, ez vagyok én, ez az életem. Ezekben a pillanatokban is épp változik az életem sok-sok dologban, de erről majd csak pár hét múlva szeretnék mesélni.