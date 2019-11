Megrázó dokumentumfilmek és lenyűgöző festmények idén novemberben a világ minden tájáról

Idén 46 ország 75 dokumentumfilmjét vetítik a Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon november 12. és 17. között. Napjaink legjobb kreatív dokujai mellett Magyarországon először külön VR-szekcióval várja a fesztivál az emberi jogi témák és a virtuális valóság iránt fogékony nézőket. A neves magyar és nemzetközi alkotókkal közönségtalálkozókon lehet beszélgetni, a vetítések után pedig koncertek várják a lazulni vágyókat.

Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora: Az európai művészet meghatározó barokk mestere, Peter Paul Rubens és kora flamand festészetét mutatja be a Szépművészeti Múzeum október végén megnyíló kiállítása. A csaknem 120 művet bemutató tárlatra csaknem negyven nagy közgyűjteményből, többek között a párizsi Louvre-ból, a szentpétervári Ermitázsból, a madridi Pradóból, a washingtoni és a londoni National Galleryből érkeznek műtárgyak.

A kiállításon Rubens mintegy harminc és Van Dyck több mint egy tucat remekműve mellett más flamand mesterek kiváló alkotásait is megtekinthetik a látogatók.

Szegedi Jazz napok november 9.-én: A Szegedi Jazz Napok közel ötven éve a műfaj egyik legrangosabb hazai eseménye, melyet az igényes művészválasztás és az eredeti, színvonalas koncertek tettek ismertté határainkon túl is.Bérletek sajnos már nem, de jegyek még kaphatóak.

Tényleg nagyon várjuk a budapesti koncertet, mert nagyon kedves emlékek fűznek minket Magyarországhoz. Szóval nem ígérhetek mást, csak azt az egyet: We will rock you like a Hurricane!