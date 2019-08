Homofób támadásról készült videót tettek közzé a Die Antwoordról

A Hercules & Love Affair tagját köpték le, és dulakodtak vele.

Egy 2012-ben, az ausztrál Future Music fesztiválon történt támadásról közölt felvételt a Die Antwoord korábbi videósa, Ben Crossman. A videón az látható, ahogy a zenekar két tagja, Ninja, azaz Watkin Tudor Jones és Yolandi Visser a nyíltan meleg Hercules & Love Affair frontember Andy Butlerre rátámad, leköpi, üldözi, homofób kijelentéseket tesznek rá és megfenyegetik – számolt be róla a Resident Advisor.

Ezután a Die Antwoord tagjai több fesztiválszervezőt is arról győzködnek, hogy Butler szexuálisan zaklatta őket, és hogy Vissert megdobta egy hordozható vécével. Jones közben dicséri Vissert – aki úgy tűnik, hogy sír – Oscar-esélyes alakításáért. Ninja még a videóban ezelőtt egy olyan történetet is kitalál, hogy Butler egy fiatal lányt szexuálisan zaklatott, hogy ezzel fedezzék magukat, de aztán végül ezt a történetet nem vetik be.

Mióta a videó kikerült a történtekről, két amerikai fesztivál – a louisville-i Louder Than Life és a Las Vegas-i Life Is Beautiful – fellépői közül is kikerült a dél-afrikai zenekar, de azt egyik sem közölte, hogy az összefüggésben lenne az incidensről kikerült videóval.

A Die Antwoord vasárnap adott ki egy közleményt, amiben tagadják, hogy gyűlölet-bűncselekményt követtek volna el. Ninja szerint Butler folyamatosan zaklatta őket, ráadásul a videós Crossman is részt vett szerinte a támadásban, ő is megütötte a Hercules & Love Affair tagját, csak úgy vágta meg a felvételt, hogy ez ne derüljön ki.

Ez csak egy harc volt valakivel, aki kibaszott velünk, nem gyűlölet-bűncselekmény.

Hozzáteszik őket nem érdekli, ha valaki homoszexuális, ezt támasztja alá, hogy a dj-jük és egyben jóbarátjuk, DJ HITEK és a személyzetük több tagja is meleg.

Ninja speaking.In relation to the"hate crime" video in Adeliaide filmed by our ex-cameraman Ben Crossman:Ben has… Közzétette: DIE ANTWOORD – 2019. augusztus 18., vasárnap

Nem ez az első, amikor a Die Antwoordot valamivel megvádolják – emlékeztet rá a Mixmag. 2012-ben Yolandit vádolták rasszizmussal, mikor a Fatty Boom Boom című videóban feketére festette az arcát. Idén pedig az ausztrál rapper Zheani vádolta meg több mindennel is Ninját a The Question című számában. Szerinte a férfi kiárusította őt Dél-Afrikában, miután megszállottjává vált annak a képzettnek, hogy mennyire hasonlít a Visserrel közös lányára. Emellett szexuális zaklatással, megfélemlítéssel, rituális kínzással és bosszúpornóval is megvádolta.

Zheani klipjében Ninjával közös privát üzeneteinek képernyőfotóit is közölte.

Kiemelt kép: Getty Images/NurPhoto/Roberto Finizio