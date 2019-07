Leonardo DiCaprio már nagyon unhatja, ha a titanicos ajtóról kérdezik

Nemsokára meglesz Quentin Tarantino legújabb filmjének a világpremierje, úgyhogy a főszereplők, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt és Margot Robbie gőzerővel népszerűsítik a Volt egyszer egy Hollywoodot (Once Upon a Time in Hollywood). Az egyik ilyen interjún tették fel DiCapriónak az egymillió dolláros kérdést, hogy

felfért volna-e arra az ajtóra a Titanicban?

Megoszlanak a vélemények a szerkesztőségben is, hogy mennyire volt bunkó a színész, vagy egyszerűen csak halálra unja a témát, ami 1997 óta kísérti. Pitt és Robbie mentették a menthetőt, de Leonardo DiCaprio csak annyival intézte el a dolgot, hogy ezt nem kommentálja.

We asked @LeoDiCaprio if he could have fit on the door at the end of #Titanic, and his #OnceUponATimeInHollywood co-stars @MargotRobbie and Brad Pitt seemed to think so 😂😂😂 pic.twitter.com/nsOMZpXhFz

— MTV NEWS (@MTVNEWS) 15 July 2019