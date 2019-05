Moby lemondta a könyvturnéját Natalie Portman miatt

Nagy port kavart Moby nemrégi vallomása a Natalie Portmannal való állítólagos kapcsolatáról. A zenész nemrég megjelent, Then It Fell Apart című önéletrajzi könyvében azt írja, hogy sok évvel ezelőtt randizott a nála 16 évvel fiatalabb színésznővel. Portman azonban teljesen máshogy emlékezett erre, szerinte sosem jártak, ráadásul több adat sem stimmel a könyvben leírtakban.

Moby nemrég bocsánatot kért a színésznőtől, és beismerte, hogy meggondolatlan dolog volt nem tájékoztatni Portmant arról, hogy szerepelni fog a könyvben. Az nme.com azt írja, hogy a zenész lemondta közelgő Egyesült Királyságbeli könyvturnéját a botrány miatt.

„Moby törli a közelgő jövőbeli nyilvános megjelenéseketó. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért. Minden jegyet visszaváltanak a vásárlás helyszínén” – olvasható a zenész honlapján.

Moby az Instagramon is bocsánatot kért, ahol azt írta, kicsit elvonul:

„De mielőtt ezt megtenném, újra szeretnék bocsánatot kérni, és világosan elmondanám, hogy mindez az én hibám volt. Én vagyok az, aki kiadta a könyvet anélkül, hogy megmutattam volna azoknak az embereknek, akikről írok benne. Én vagyok az, aki védekezően és arrogánsan írt. Én vagyok az, aki elhamarkodottan és tiszteletlen módon viselkedett, 2019-ben és 1999-ben is.”

Kiemelt kép: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP