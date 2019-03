A MySpace 12 évnyi adatot vesztett el

A MySpace megerősítette, hogy véletlenül (ezt nem mindenki hiszi el) törlődött minden 2003 és 2015 között feltöltött zene a rendszerükből. Ez körülbelül 50 millió számot és 14 millió előadót jelent.

Az NME arról is megemlékezett, hogy az oldal olyan zenészek karrierjét indította el, mint Kate Nash és az Arctic Monkeys, de ne felejtsük el Tom Hardy majdnem homályba veszett MySpace-es képeit sem.

If you’re ever feeling down, remember Tom Hardy used to have a MySpace page & he posed hard for it. pic.twitter.com/WN0ud76I5p

— Kayleigh Donaldson (@Ceilidhann) May 27, 2015