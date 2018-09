Keanu Reeves halott embereket támaszt fel robotként

És ezt a családjával is meg akarja csinálni a Replicas című sci-fiben, aminek itt az új előzetese.

Több hónap szünet után folytatódni látszik a Keanu Reeves nevével fémjelzett Replicas című sci-fi thriller hányattatott története, hiszen még mindig jutott el a mozikba, holott már (elvileg) hónapok óta készen van. A produkció immár több éves históriája egészen 2014-ig nyúlik vissza, amikor is a bejelentését követően ugyan elkezdték forgatni, de a munkálatokat sokáig pénzügyi és egyéb problémák hátráltatták. Előzetesek aztán már tavaly megjelentek hozzá, azonban a közelmúltig nem sikerült forgalmazót találnia, amely Reeves nevének piacképessége miatt meglepő. Végül az Entertainment Studios karolta fel és most ismét úgy fest, hamarosan bemutathatják a filmet, amelyhez ezért új teaser trailer érkezett.

A 2004-es Holnaputánt és a 2008-as Az árulót is író, illetve az utóbbit rendezőként is jegyző Jeffrey Nachmanoff harmadik mozifilmjeként készült a Replicas, melynek főhőse a neurotudós Will Foster (Reeves), aki megszállottan igyekszik elérni azt, hogy képes legyen átültetni egy ember tudatát egy mesterséges agyba és azzal egy mechanikus testbe. Már majdnem sikerül is elérnie célját, amikor egy tragikus autóbaleset következtében elveszíti feleségét, az Alice Eve (Túl jó nő a csajom, Sötétségben – Star Trek) által megformált Monát és két gyermeküket. Foster mindent kockára tesz és titokban klónozással feltámasztja őket, hogy aztán a klónokból a tudatukat mesterséges agyakba költöztesse. Igen ám, csakhogy még mielőtt ez sikerülne neki, a felesége klónja rájön, hogy mi is ő valójában.

Reeves és Eve mellett Thomas Middleditch (Szilícium-völgy, Szöktetés a pokolból) és John Ortiz (Amerikai gengszter, Napos oldal) játsszák a fontosabb szerepeket a sci-fiben, amely több országban a következő hónapokban megérkezik a mozikba. Lehetséges hazai bemutatóról még nincs információ.

