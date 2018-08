Sia hasmenést kapott Donald Trumptól

A későbbi elnök fotózkodni akart vele, az énekesnő fizikailag nem bírta a közelségét.

Könnyen el lehet felejteni, de 2015 még egy olyan felhőtlen év volt, hogy az akkor még csak elnöki ambíciókat dédelgető Donald Trumpot simán meghívták a Saturday Night Live című szkeccsshowba házigazdának. A műsor, ami azóta kérlelhetetlenül parodizálja Trumpot, és amit az elnök is betámadott már Twitteren, egy mai szemmel egészen szürreálisnak ható epizódban szerepeltette a férfit, és a részbe az énekesnő Siát is meghívták, mint zenei vendéget. Most ő elmondta, hogy már akkor is borzasztó volt Trump közelében lenni.

Az énekesnő elmondta, hogy Trump a forgatás során közös fotót kért tőle, amit ő udvariasan elutasított, mondván hogy több meleg és mexikói rajongója van, és nem szeretné róluk, ha azt hinnék, egyetért Trump nézeteivel. A beszélgetés ennyiben maradt, de Sia már Trump közelségétől annyira rosszul lett, hogy az öltözőjébe sietett, és a lelket is kifosta magából.

Nem tudtam megállítani a testem elemi fizikai reakcióját Trumpra, miután elváltunk.

– mondta el Rolling Stone-nak adott interjújában az énekesnő.

A Donald Trump és Sia vendégszereplésével készült epizód egyébként sem öregedett túl jól. Már a promóban azzal viccelődtek, hogy mi lenne, ha Trump tényleg elnök lenne (igen, ez akkoriban inkább viccnek hangzott), ráadásul egy elképesztően gáz Hotline Bling-paródia is készült vele.

Kép: Don Arnold/Getty Images/SNL/YouTube