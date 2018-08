Még a budapesti közlekedési káosz sem vette el a kedvünket a Szigettől

Nézőcsúcsot, meleget, az utolsó nap vihart, jó koncerteket hozott a kedden véget ért Sziget fesztivál. És lehet még mondani bármit azon túl, hogy nagy a tömeg és drága, viszont jók a programok? Megpróbáltuk.

1. Kiderült, hogy ez mégis egy zenei fesztivál

A Sziget hiába vonzott óriási tömegeket az elmúlt években, valójában maguk a szervezők is érezhették, tavaly pedig már nem is tagadták, hogy pontosan tudják, a közönség nagy részét nem a fellépők csalják ide. Az idén ezért is volt örvendetes, hogy ez jelentősen megváltozott: a fesztivál (annak is köszönhetően, hogy tőkeerős befektető állt mögé) többet költött a programra, de ez bejött, három nap is teltházas volt a fesztivál, de a többin sem voltak kevesen. Végre eljött jó pár olyan fellépő, akit most, 2018-ban kell látni egy fesztiválon, nem pedig öt vagy tíz év múlva, és nem is emlékszünk olyan Szigetre az elmúlt évekből, amin ennyi jó koncert lett volna, mint az idén. Ez még úgy is igaz, hogy a nagyágyúk, mint Kendrick Lamar vagy Lana Del Rey pont nem igazolták a körülöttük lévő hype-ot.

A teljesség igénye nélkül emlékezetes koncertet adott a Nagyszínpadon a rövid időn belül harmadszor is Budapestre látogató Gorillaz, a meglepően kiemelt helyre került War On Drugs vagy gyengécske új lemeze ellenére az Arctic Monkeys, és még akadt pár egyéb fellépő is, aki nem okozott csalódást élőben. A Nagyszínpad lehetőségei azonban behatároltak (a délutáni sáv tényleg kinek jó?), a fesztivál igazi motorja az A38 színpad volt, melyre korábban sok volt a panasz (erről részletesebben lejjebb), de az idén minden napra jutott egy sereg jó koncert. Szóval csak így tovább, még ha ez azza is jár, hogy a Sziget egykori közönségét adó, ma már középkorú ex-fesztivállátogatók számára csupa új nevet is kell behozni.

2. Nehezített ki- és visszajutás

Nyilván erről legkevésbé a Sziget szervezői tehetnek, és nemcsak most, hanem egész nyáron tragédia a budapesti közlekedés, de azért említsük meg, hogy a BKK talán akkor se nehezíthette volna meg jobban a fesztiválra jutást, ha akarta volna. Talán még a 2-es metrót is le lehetett volna zárni, esetleg a HÉV helyett közlekedhettek volna pótlóbuszok, de ez így is épp elég volt. Nehéz megérteni, miért pont a Sziget hetére időzítették a 4-es/6-os villamos amúgy is állandóan felújítandó vonalának a Széll Kálmán tér és a Mechwart tér közötti szakaszának lezárását, mint ahogy azt is, miért indult este a HÉV a Batthyány tér felé a rendes peron helyett a Szentendre felé menőről.

Utóbbi húzás az első este olvasói beszámoló szerint még káosszal, egymással szembe irányított tömegekkel, sőt kisebb sérülésekkel is járt, mindennemű utastájékoztatás nélkül. Igaz, legalább a kánikulában a tömött és a menetrendet sem betartó HÉV-szerelvények minden külföldinek kellő ízelítőt adhattak a budapesti hétköznapokból. Lehet, hogy újra el kellene magyarázni a BKK-nak a turizmus és a külföldi vendégek által a városban elköltött milliók jelentőségét.

3. A fesztivál nyertese az A38 színpad

Talán a legjobb színpad az egész Szigeten az A38, ahol az idén végre nem nehezítette a ki- és bejutást kordon. Az elmúlt években a kapus beléptetés csak fokozta a tömeget, a 2014-es Stromae-koncerten meg aztán pláne csak a baj volt a kordonokból: veszélyesen sokan akartak egyszerre a Nagyszínpadtól az A38-ig eljutni. Ilyesmi idén nem volt, bármikor le lehetett vágni az utat a sátornál, bárhova be lehetett állni. Korábban sok bírálat érte a színpadot a hangzás miatt is, amely szintén javult, bár még mindig volt olyan koncert, ahol voltak hiányosságok (pl. La Femme).

De ha már A38, akkor fontos, hogy sokkal több jó koncertet láttunk itt, mint a Nagyszínpadon. Mi is külön kiemeltük Seasick Steve, a Slaves, a Wolf Alice és a King Gizzard & The Lizard Wizard koncertjét, de mit mondjunk a new wave/yé-yé/szintipop/szörf/pszichedelikus koktélt játszó francia La Femme hétfő esti fellépéséről, ami a tökéletes fesztiválkoncert mintapéldája volt? Aztán a brit rapper, Scarlxrd szintén óriási bulit csinált, és mindenkinek megmutatta, hogy kell hergelni a közönséget. Vagy ott volt a sátrat délután is fepörgető brit Shame és az energikus Sofi Tukker koncertje, és még biztos van, amiről lemaradtunk. És ez utóbbi valójában jó dolog, hiszen az elmúlt években még lemaradni se nagyon volt miről.

4. Kedves külföldiek, ismerjétek meg a magyar vendéglátós lehúzások széles skáláját!

Ha azon nem kerekedik már el a szemünk hosszú évek óta, hogy a Szigeten több a turista, mint a magyar, akkor azon sem akkora szenzáció meglepődni, hogy a fesztivál drága. Nagyon drága, de hát van elég ember, aki megfizeti, tehát emiatt fölösleges is siránkozni. A gond inkább csak az, hogy ha nem válogat az ember az opciók között (és igen gyakran nincs idő vagy mód még egy kilométert gyalogolni a tömegben), csak rohan az elsőhöz, akkor könnyen futhat bele lehúzós pultokba, legyen szó alkoholról vagy ennivalóról.

Előbbinél főleg az a legnagyobb probléma, hogy az árak mindenhol egységesek, a minőség viszont messze nem. Van, ahol kifejezett jó a fröccs (DiVino, Borháló), máshol meg ihatatlan ugyanannyiért. Az ételeknél pedig rengeteg a hulladék: olajban tocsogó lángosok kétezerért, fáradt pizzák kilencszázért, gyanús külsejű gyrostálak ezernyolcszázért. Persze itt is óriási a különbség, helyenként lehet jót is enni, csak többségben vannak az ügyeskedő, spórolós standok, és ha valahol, akkor pont az ország turisztikai szempontból legfontosabb rendezvényén jó lett volna leszámolni a balatoni vendéglátós trükkökkel, de erre a jelek szerint még várnunk kell.

5. Itt van a jövő a csuklónkba építve

Amit pedig nehéz eldönteni, hogy pozitívum-e vagy negatívum, az a karszalagba integrált chipes fizetős rendszer. Amely egyfelől még jobban meggyorsította a fizetést, gyorsabban kerültünk sorra, és leegyszerűsítette az életünket, másfelől viszont még könnyebben megszabadultunk a pénzünktől, még több olyan dologra költhettünk, amire valójában nem volt szükségünk, és/vagy nem annyiért, de hát olyan egyszerű. Sőt, a családosan kilátogató szigetelők nem tehették meg, hogy ne vegyenek a gyereknek is egy ilyen csodakarszalagot, amire szintén tölteni kellett némi pénzt, amiből egyébként se tudjuk, hogy mennyi van.

Ráadásul a Festipay-fizetésnek megvan az a plusz adottsága, hogy alapból be van állítva a 10 százalékos borravaló, amit tapasztalat szerint az emberek többsége akár sietségből, akár más okból nem szokott megváltoztatni, így mindig alapból kevesebb pénz marad rajta, mint amennyivel eredetileg számoltunk. Szóval nagyon ügyes rendszer ez, csak résen kell lenni, viszont sok óra fesztiválozás, tömeg, por, fröccs/sör és koncert után mégis ki akar még résen is lenni?

Kiemelt kép: Rockstar Photographers