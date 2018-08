Nagy Ervin szerint hazugság, hogy ő rúgatta ki Ubrankovics Júliát

Megszólalt Nagy Ervin színésztársa, Ubrankovics Júlia kirúgásának az ügyében. Az RTL Klub A tanár című sorozatából elbocsátott színésznő korábban azt nyilatkozta, hogy unfair módon vált meg tőle a csatorna. Erre a csatorna azt nyilatkozta, hogy ők sem voltak elégedettek a színésznő játékával, és Nagy is többször kérte, hogy cseréljék le szereplőtársát. Ezóta sokan azt is rebesgetni kezdték, hogy konkrétan ő rúgatta ki a színésznőt. Most az Indexnek nyilatkozott a színész, és elmondta, hogy ezek a pletykák hazugságok:

Hogy én rúgattam volna ki Ubrankovics Júliát A tanár című sorozatból, az egész egyszerűen fogalmazva hazugság. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy kényem-kedvem szerint váltogassam a partnereimet, mint a gatyáimat, és nem is jellemző rám, hogy a partnereim miatt hisztizzek.

Nagy Ervin szerint a szereposztásbeli döntésekbe színészként nem folyhat bele, azok teljes egészében Kovács Dániel Richárd rendező, és Herman Péter kreatív producer hatáskörébe tartoznak, akik nem is egyeztettek vele erről a döntésről. A színész elmondta, hogy habár nem szívelte a közös munkát a színésznővel, ha akarta, se vehetett volna részt a döntéshozásban. Szerinte színészként az a feladata, hogy még ha nem is tetszenek neki a munkakörülmények, szorítsa össze a fogát, és dolgozzon tovább.

Szerinte Ubrankovics stílusát a színésznő fertőzték meg, ezért nem tudott egy hullámhosszra kerülni az itthoni csapattal:

Az első héttől kezdve problémák voltak, hol a hangsúlyozással, hol azzal, hogy Juli mindig a kezében tartott valamit, ha kellett, ha nem, mint az amerikai sorozatokban, mert az hú, de természetes. És ha ezekről a problémákról szóltunk neki, ha megpróbáltunk segíteni, felhívni a figyelmét, hogy a karakter az nem egészen ilyen, annak általában sértődés vagy hárítás lett a vége. Úgy éreztem, Amerikából több önérzetet hozott haza, mint szakmai tudást.

Ubrankovics Júlia főleg azt fájlalja, hogy az utolsó pillanatban közölték vele elbocsátását, mivel ő már októberig szabaddá tette magát a sorozat kedvéért, illetve külön ezért utazott haza Amerikából, így sok ottani munkalehetőségtől is elesett.

Kép: RTL Klub