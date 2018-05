Itt az első részlet Röhrig Géza máris díjnyertes új filmjéből

Azaz a To Dust című alkotásból, amelyben Matthew Broderickkel játszik együtt. Videó.

Három évvel az Oscar-díjjal kitüntetett Saul fia után ismét mozifilmben vállalt szerepet Röhrig Géza, akinek az ő és Matthew Broderick főszereplésével készült To Dust című drámáját a New York-i Tribeca filmfesztiválon mutatták be. A produkciót író-rendező Shawn Snyder utóbb meg is kapta a legjobb elsőfilmesnek járó elismerést az alkotásért, amely a mustra közönsége is a kedvencének választott.

A Zoom vette észre, hogy a filmből közzétettek egy jelenetet, amelyben Röhrig és Broderick látható.

A To Dust egy haszidi kántorról, Shmuelről (Röhrig) szól, aki miután képtelen feldolgozni felesége halálát, úgy dönt, hogy a továbblépés érdekében kideríti, hogyan bomlik le az emberi test a halál után. Egy egyetemi professzorhoz, Alberthez (Broderick) fordul, hogy segítsen neki megérteni, milyen biológiai folyamatok zajlanak le egy holttestben. Albert belemegy a dologba és elkezd különórákat adni a kántornak, így miközben olykor bizarr kísérletekbe bonyolódnak, a két férfi között barátság szövődik.

A To Dusttal kapcsolatban egyelőre nem tudni, hogy mikor mutatják be a mozikban.

Kiemelt kép: King Bee Productions/Salem Street Entertainment