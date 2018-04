Világsztárral játszik együtt új filmjében Röhrig Géza

Ismét forgat a Saul fia főszereplője, aki már közzé is tette második mozifilmje poszterét.

Röhrig Géza: „Annak a nemzetnek vagy a tagja, amelyikért szégyellni is tudod magad”

Három évvel az egyebek mellett a cannes-i zsűri nagydíjával, Arany Glóbusszal és Oscar-díjjal kitüntetett Saul fia után ismét mozifilmben vállalt szerepet Röhrig Géza, aki a Facebook-oldalán tette közzé a főszereplésével készülő To Dust című dráma poszterét. Márpedig ahogyan azt a plakát is leleplezi,

a filmben Röhrig mellett a Golden Globe-jelölt Matthew Broderick játssza a másik főszerepet.



A jelenleg már az utómunkálatokat taposó To Dust bizonyos Shawn Snyder első nagyjátékfilmje lesz és már az is megvan, hogy április 22-én fogják bemutatni a New York-i Tribeca filmfesztiválon.

A Tribeca honlapján elérhető szinopszis szerint az alkotás egy feleségét gyászoló haszidi kántorról, a Röhrig által megformált Shmuelről szól, aki miután képtelen feldolgozni felesége halálát, úgy dönt, hogy a továbblépés érdekében szembe megy vallásával és kideríti,hogyan bomlik le az emberi test a halál után. Shmuel egy egyetemi professzorhoz, Alberthez (Broderick) fordul, hogy segítsen neki megérteni, milyen biológiai folyamatok zajlanak le egy holttestben. Albert belemegy a dologba és elkezd különórákat adni a kántornak, így miközben olykor bizarr kísérletekbe bonyolódnak, a két férfi között barátság szövődik.

Röhrig korábban úgy nyilatkozott, a Saul fia sikerét követően számos szereppel megkeresték, azonban ezeket mindet visszautasította, mert nem akar sztárrá válni, Nemes Jeles László filmjét sem azért vállalta. Most azonban úgy fest, az utóbbi időben kapott olyan ajánlatokat, amelyek elnyerték tetszését, merthogy az IMDb szerint a To Dust mellett két másik produkcióban is játszani fog.

Kiemelt kép: Mozinet