Kirúgták a Halálos fegyver főszereplőjét, de már meg is van az utódja

A harmadik évadban már egy másik színész fogja játszani Martin Riggs őrmestert.

Ahhoz képest, hogy kezdetben mennyire nem lelkesedett iránta senki, igencsak népszerűvé vált és jól teljesít nézettségileg a Warner Bros. és a FOX közös Halálos fegyver-sorozata, amely 2016-ban indult.

A Mel Gibson és Danny Glover nevével fémjelzett akciófilmek ihlette széria jövője nemrég veszélybe került, köszönhetően a sorozatban Martin Riggst alakító Clayne Crawfordnak, akit a producerek menesztettek, miután a forgatáson problémák voltak vele (állítólag többször dührohamot kapott, összeveszett és nem beszélt a Roger Murtaught játszó Damon Wayansszel, ilyesmi). Ezzel együtt a FOX már berendelte az eddig két évadot megélt sorozat folytatását, amelyhez mihamarabb találni kellett egy új színészt, így aztán nem húzták sokáig az időt és a Variety beszámolója szerint már hivatalos is, hogy

az a Seann William Scott örökli Riggs szerepét, aki az Amerikai pite-filmekkel vált ismertté.

Nyilván sokan emlékeznek a csajozógép Stifler szerepében Scott parádézására, amelyet követően kicsit ugyan eltűnt, de azóta is színészkedik és olyan filmekben tűnt fel, mint pl. A káosz birodalma (2006), Az előléptetés (2008), a Hoki-koki (2011), a Just Before I Go (2014) és a Goon: Last of the Enforcers (2017). Hamarosan tehát tévés fronton is dobbanthat, Martin Riggs harmadik megformálójaként.

Wayans és a hozzá csatlakozó Scott mellett továbbra is Kevin Rahm, Keesha Sharp, Michelle Mitchenor, Johnathan Fernandez és a Halálos iramban-filmekből is ismerős Jordana Brewster fogják játszani a Halálos fegyver főbb szerepeit. Az akció- és drámasorozat idehaza az RTL Klubon látható.

Kiemelt kép: Warner Bros. Television/FOX Television