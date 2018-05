Tévésorozat készül a legőrültebb vámpírfilmből

Azaz a Hétköznapi vámpírokból, amelynek egy amerikai tévés hálózat készíti a feldolgozását.

A Tupac-mániás gyerekkel és a morcos vénemberrel mi is elmennénk a vadonba

Már tavaly is spekuláltak róla, mígnem aztán mára hivatalossá vált, hogy zöld utat kapott és készül a 2014-es Hétköznapi vámpírok tévés adaptációja, amelyet az amerikai FX rendelt be – jelenti a Variety.

A készülő sorozattal kapcsolatban máris több részlet napvilágot látott, így pl. az is, hogy az első évada tíz epizódos lesz és 2019 tavaszán tervezik elindítani. A Hétköznapi vámpírok rajongói számára pedig bizakodásra adhat okot, hogy a szériát az a Jemaine Clement – Taika Waititi páros készíti az FX-nek, akik a mozifilmet is együtt írták, producerálták, rendezték, és még a főszerepeket is ők játszották benne.

Mint ismert, a vámpíros vígjáték nemzetközi sikere óta Waititi előbb a Vademberek hajszája, majd a Thor: Ragnarök rendezőjeként bizonyította tehetségét, míg az inkább színészkedő Clement olyan sorozatokban tűnt fel, mint a Milo Murphy törvénye, a Kúria és a Légió, amely szintén az FX produkciója.

A Variety úgy tudja, a Hétköznapi vámpírok-sorozat Új-Zéland helyett New Yorkban fog játszódni és már a szereplőgárdája is megvan: Matt Berry (Kockafejek, Hold), Hayden Szeto (Ármány és szenvedély, Egy magányos tinédzser), Kayvan Novak (Sziriána, Paddington) és Mark Proksch (A hivatal, Better Call Saul), Natasia Demetriou (Year Friends, Stath Lets Flats) és Harvey Guillen (Gyakornokok, A varázslók) alkotja.

Chris Hemsworthék végigökörködték a Thor: Ragnarök forgatását Ez derül ki abból a mókás videóból, amely megmutatja, mennyire laza és vicces fickó a Marvel film rendezője.

Kiemelt kép: Unison Films/Defender Films