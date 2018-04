Avicii nem popsztárnak termett, csak a zenét szerette

Avicii halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok, de nem zárhatjuk ki, hogy a korábban nyilvánosságra hozott egészségügyi problémái közrejátszhattak a tragédiában. A DJ 28 évesen vesztette életét, az EDM legnagyobbjai között tartották számon, a munkájával járó életvitele tette tönkre, és visszavonulása után kis túlzással vitte is magával a műfajt, hiszen az EDM-lufi gyakorlatilag évekkel ezelőtt kipukkadt. Míg a fénykorában az EDM vette át ideiglenesen a mainstream popzene szerepét, addig most inkább a popzene használja ki a dropokat.

Meghalt Avicii A világ egyik legnépszerűbb DJ-je 28 éves volt, Ománban hunyt el.

A svéd Dj Tim Bergling néven születtett Stockholmban, a Swedish House Mafia és a Daft Punk volt rá a legnagyobb hatással, és nagyon korán jutott el a csúcsra. A művészneve nem egy régi becenévből ered, és nem is gondolkozott rajta túl sokat. Egész egyszerűen annyit tesz a buddhizmusban, hogy a pokol legmélyebb bugyra (avīci). Egy barátjától hallotta a kifejeztést, de mivel az avici már foglalt volt a MySpace-en, Bergling hozzátoldott még egy i betűt. A közösségi oldalon is fedezték fel, egy holland producer, Laidback Luke talált rá Avicii zenéjére, aki 18 éves korában szerződött a kiadójával, turnézni kezdett, és 2010-ben adta ki az első igazi slágerét, a Seek Bromance-t. A világhírnevet viszont az EDM-robbanás csúcsán megjelent, agyonjátszott Levels hozta meg 2011-ben, amit egy 1962-es gospel inspirált, a Something’s Got a Hold on Me Etta Jamestől. Innen már nem volt megállás, Avicii boldog boldogtalannal dolgozott együtt David Guettától Aloe Blaccen keresztül Chris Martinig, olyan számokat köszönhetünk neki, mint a Hey Brother, a Wating For Love vagy a már folkot és countryt használó Wake Me Up. Két studióalbumot adott ki, kétszer jelölték Grammy-díjra, és a létező összes fontos –főleg elektronikus – fesztiválon megfordult, a Balaton Soundon rezidensnek számított, de a Szigeten is többször koncertezett. És azt se felejtsük el, hogy Avicii-nek Amerikába szintén sikerült betörnie.

Évi több száz élő fellépést nyomott le, és iszonyú hamar bekerült a top három DJ közé, 2012-ben egyből Armin van Buuren és Tiësto után következett, 2013-ban pedig Hardwellt és Armin van Buurent követően lett a bronzérmes. Hogy legyen egy kis viszonyítási alapunk, Avicii milyen villámsebességgel ért fel a nagyokhoz, a Forbes szerint már 22 évesen a tizedik legjobban fizetett DJ-nek számított 7 millió dollárral (~1,7 milliárd forint), de még 2016-ban – amikor a levegőben lógott az EDM vége – is meg tudta tartani a tizenkettedik helyet, 14,5 millió dollárral (~3,65 milliárd forint). Elkerülhetetlen is volt a műfaj visszaesése, a DJ-k olyan összegeket kerestek, amikről bárki megjósolhatta volna, hogy nem tarthat örökké.

A zene továbbterjed, és még mindig fejlődik. Ez az egyik oka, hogy meg kellett hoznom ezt a döntést. Nem hiszem, hogy az EDM-nek vége, szóval ki kellett találnom, hogy ezzel a helyzettel mit kezdek. Képes leszek-e felülni a vonatra még nyolc évre

– mondta Avicii a Hollywood Reporternek még 2016-ban közvetlenül a visszavonulása után az elektronikus műfaj jövőjéről.

De az eszméletlen érdeklődés és partizás bedarálta Avicii-t, aki csak a zenét szerette, minden másra magasról tett – illetve tett volna. A teste képtelen volt tartani az iramot a szokásaival és az élő bulikkal: a húszas évei közepén diagnosztizáltak nála akut hasnyálmirigy-gyulladást a túlzott alkoholfogyasztás következtében, 2014-ben pedig kivették a vakbelét és az epehólyagját. Hogy most a kokain is rásegített-e a bulik hangulatára, azt biztosra nem tudjuk, mindenesetre keringtek pletykák a drogozásról. „Sokat utazol, egy bőröndben élsz, és amikor eljössz valahová, mindenhol ingyenpia van. Valahogy furcsa lenne, ha nem innál. […] Olyan ideges voltam, aztán ez egy szokássá válik, az alkohol adta bátorításra és önbizalomra támaszkodsz, és függeni kezdesz tőle” – mondta a Dj abban a GQ interjúban, amit később nyilvánosan kezdett ki, szerinte nem volt fair és pontos a cikk. Mondjuk úgy, hogy sok újságíró bírálta ezt a közeget, és Avicii is egy olyan nőt fogott ki, aki kívülállóként próbálta összefoglalni egy EDM DJ mindennapjait: buli buli hátán, pici ruhás lányok, sok pia, még több drog, és gombnyomkodás. Azt meg úgyis megérzi a közönség, mikor jön a drop, ki van ez számolva, hogy mikor emeld a magasba a kezed.

Avicii az EDM kirakatembere volt, egy olyan réteget képviselt, aminek nincs gondja, nincs is különösebb mondanivalója, egyszerűen csak bulizni akar. A hiphoppal ellentétben ebben a műfajban nem fogunk hallani a társadalmi problémákról, sehol a düh vagy a lázadás. Avicii az Y, azaz az ezredfordulós (millenials) generáció istene volt egy ideig, konfettiben és pezsgőben úszott, tökéletes stresszlevezetésnek bizonyult a zenéje, és a színpadi jelenléte. A gond csak az, hogy ő nem vágyott az ismertségre, teljesen alkalmatlan volt arra, hogy felvegye a média tempóját: „Imádom, amit csinálok, de sosem szerettem, ha felismernek és reflektorfényben vagyok” – mondta egy cikkben, és ebből vagy az Indexnek 2012-ben adott interjújából is látszik, hogy a popsztárságot nem neki találták ki. Tim Bergling egy poducer volt, a saját zenéjét is ő írta, csak a munkájával járó stresszt és ismertséget nem tudta feldolgozni.

A visszavonulása sem érhetett váratlanul senki, ezernyi jel villant föl, hogy Avicii-nek lassítania kell, mert fel fogja emészteni a rengeteg buli és Red Bull-diéta. 2014-ben lemondta a turnéját az egészségére hivatkozva, majd 26 évesen hivatalosan is nyugdíjazta magát. A Hollywood Reporternek a nyilatkozata után elmondta, hogy muszáj volt meglépnie, kénytelen volt abbahagyni az élő fellépéséket, mert a zenéjével járó felhajtást sosem érezte a sajátjának, ennél ő sokkal introvertáltabb volt.

Ez volt életem legnehezebb döntése, de eddig nagyon megérte az egészségem érdekében. Nagyon rég nem volt ilyen boldog, nagyon rég nem voltam ennyire stresszmentes. Nem mondhatom biztosra, hogy nem fogok soha fellépni, csak nem hiszem, hogy visszatérek a turnézáshoz.

– mondta pár hónappal azelőtt, hogy Ibizán elbúcsozott volna a közönségtől.

Avicii-t a bejelentése után alig több mint két évvel találták holtan a szülővárosától, Stockholmtól több ezer kilométerre, Omán fővárosában, Maszkatban. Az egész világot megdöbbentő hírt a sajtósa, Diana Baron közölte, de azt még mindig nem tudni, hogy pontosan, mi okozhatta Tim Bergling halálát.

Kiemelt kép: Chelsea Lauren/WireImage/Getty Images