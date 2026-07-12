Az alsó-ausztriai Gaming közelében dél körül lezuhant egy kisrepülőgép, melynek fedélzetén négyen tartózkodtak. Közülük ketten életüket vesztették, a másik két személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett – írta a Kronen Zeitung.

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a tűzoltók, rendőrök, mentők és hegyi mentők. A tűzoltók láncfűrészekkel vágták maguknak az utat a roncsokhoz, és még egy patakon is át kellett kelniük. A mentőfelszereléseket kézzel kellett átcipelni a nehéz terepen.

A gép pilótája és egy női utas a helyszínen életét vesztette, míg egy 41 éves férfi és egy 15 éves lány súlyos sérüléseket szenvedett – őket helikopterrel emelték ki a baleset helyszínéről, és szállították kórházba.

Az első információk szerint a balesetet műszaki hiba okozhatta.