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Lezuhant egy kisrepülőgép Alsó-Ausztriában, ketten meghaltak

Bezirksfeuerwehrkommando Scheibbs
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 12. 19:03
Bezirksfeuerwehrkommando Scheibbs
Vasárnap dél körül egy erdős, hegyi szakasz fölött történt a baleset.

Az alsó-ausztriai Gaming közelében dél körül lezuhant egy kisrepülőgép, melynek fedélzetén négyen tartózkodtak. Közülük ketten életüket vesztették, a másik két személy pedig súlyos sérüléseket szenvedett – írta a Kronen Zeitung.

A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a tűzoltók, rendőrök, mentők és hegyi mentők. A tűzoltók láncfűrészekkel vágták maguknak az utat a roncsokhoz, és még egy patakon is át kellett kelniük. A mentőfelszereléseket kézzel kellett átcipelni a nehéz terepen.

A gép pilótája és egy női utas a helyszínen életét vesztette, míg egy 41 éves férfi és egy 15 éves lány súlyos sérüléseket szenvedett – őket helikopterrel emelték ki a baleset helyszínéről, és szállították kórházba. 

Az első információk szerint a balesetet műszaki hiba okozhatta.

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