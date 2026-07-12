Az orosz igazságügyi minisztérium felvette Borisz Nagyezsgyin ellenzéki politikust a „külföldi ügynökök” nyilvántartásába – adta hírül a Meduza.

Erre azt követően került sor, hogy az orosz-ukrán háborút ellenző politikus júniusban benyújtotta a dokumentumokat a Központi Választási Bizottsághoz, hogy független jelöltként induljon az orosz parlament alsóházában, és megkezdte a támogató aláírások gyűjtését.

A minisztérium közlése szerint Nagyezsgyin részt vett más „külföldi ügynökök” és „nemkívánatos” szervezetek által készített anyagok létrehozásában és terjesztésében, „tényeket nélkülöző információkat” terjesztett az orosz hatóságok döntéseiről és az ország választási rendszeréről, valamint engedély nélküli gyűléseken és demonstrációkon való részvételre buzdított.

A megbélyegzés nem befolyásolja a munkáját, továbbra is folytatni kívánja politikai tevékenységét, és nem tervezi elhagyni Oroszországot – mondta Nagyezsgyin az Ostorozsno Novosztyi nevű orosz Telegram-hírcsatornának.

Mit lehet ezen kommentálni? Élek és küzdök tovább. Ez aligha változtat bármit is a politikai életemen. Továbbra is indulok az orosz parlament alsóházi választásán, és gyűjtöm az aláírásokat

– fogalmazott.

Nagyezsgyin 2024-ben jelöltként indult az oroszországi elnökválasztáson, ahol egyedüliként ő képviselt háborúellenes álláspontot a jelöltek közül. A jelöltségét támogató széles körű kampány hosszú sorokat vonzott az aláírásgyűjtő pontokon. A Központi Választási Bizottság végül kizárta őt a versenyből, a hibás aláírások magas arányára hivatkozva.

Oroszországban 2026. szeptember 20-án tartanak parlamenti választásokat, ahol az Állami Duma, vagyis az alsóház összetételéről szavaznak majd. Elnökválasztásra legközelebb 2030-ban kerül sor.