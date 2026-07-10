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Nagyvilág

„Ha ez utazómagasságon történik, az brutális lett volna” – szakértő a Ryanair-gépen történt incidensről

Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via AFP
admin Kovács Barna
2026. 07. 10. 18:57
Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto via AFP
A Tudásmorzsák a repülésről oldal szerkesztője szerint abból is látszik, hogy a repülőgépek ablakait rendszeresen ellenőrzik, hogy „15 év alatt gyakorlatilag nem történt olyan eset, amikor önmagától robbant volna ki egy ablak”, a hajtóműveket pedig úgy tervezik meg, hogy meghibásodás esetén se repülhessen ki belőle alkatrész, mert „az olyan, mint a gépfegyverlövedék”. A szakértőt a péntek reggeli balesetről kérdeztük.

Péntek reggel a Ryanair (a Malta Air-üzemeltetésében lévő) FR-1879-es járatának ablaka felszállás után betört, a dekompresszió pedig beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast – írta a Budflyer a Facebook-oldalán.

Ruzsom Zoltán, a Tudásmorzsák a repülésről oldal szerkesztője a 24.hu-nak azt mondta, az elmúlt 15 évben összesen két alkalommal fordult elő ehhez hasonló esemény. Az egyik esetben egy Airbus A319-es típusú repülőgép pilótafülkéjének ablaka tört szét fűtésmeghibásodás miatt – „ez előtt és ez után sem történt ilyen” –, a másik esetben pedig a mostanihoz hasonlóan egy Boeing 737-800-as volt érintett, melynek szétesett a hajtóműve, az egyik darabja eltalálta az utastéri ablakot, ami kirobbant. Ekkor is kivitt a légáramlat egy utast, ám ő nem élte túl a történteket, mert az incidens utazómagasságon történt.

Mi okozhatta a mostani balesetet?

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