„Ha ez utazómagasságon történik, az brutális lett volna” – szakértő a Ryanair-gépen történt incidensről

Péntek reggel a Ryanair (a Malta Air-üzemeltetésében lévő) FR-1879-es járatának ablaka felszállás után betört, a dekompresszió pedig beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast – írta a Budflyer a Facebook-oldalán.

Ruzsom Zoltán, a Tudásmorzsák a repülésről oldal szerkesztője a 24.hu-nak azt mondta, az elmúlt 15 évben összesen két alkalommal fordult elő ehhez hasonló esemény. Az egyik esetben egy Airbus A319-es típusú repülőgép pilótafülkéjének ablaka tört szét fűtésmeghibásodás miatt – „ez előtt és ez után sem történt ilyen” –, a másik esetben pedig a mostanihoz hasonlóan egy Boeing 737-800-as volt érintett, melynek szétesett a hajtóműve, az egyik darabja eltalálta az utastéri ablakot, ami kirobbant. Ekkor is kivitt a légáramlat egy utast, ám ő nem élte túl a történteket, mert az incidens utazómagasságon történt.

Mi okozhatta a mostani balesetet?