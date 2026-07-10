ablakbetörtrepülőryanair
Nagyvilág

Betört az ablak egy Ryanair-gépen, egy 61 éves utas beszorult az ablaknyílásba

24.hu
2026. 07. 10. 11:21
Az idős férfit végül behúzták a gépbe, a sérült ablaknál lévő üléssorban ülő összes utast pedig átültették.

Súlyos incidens történt a Ryanair, Malta Air üzemeltetés alatt lévő FR-1879-es járatán, amely péntek reggel Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartott, írja a Budflyer Facebook-oldalán.

Beszippantotta az utast

A bejegyzés szerint a 9H-QEU lajstromot viselő B737-es gép ablaka betört a felszállás után, és az emiatt keletkező dekompresszió okozta nyomásváltozás beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast, aki beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon.

A posztban jelezték, hogy a dekompresszió miatt a gép oxigénmaszkjai kiestek. Az idős férfit végül behúzták a gépbe, a sérült ablaknál lévő üléssorban ülő összes utast pedig átültették.

Az utast kórházba vitték

A repülőgép visszatért Thesszalonikibe. Az érintett utast a leszállás után kórházba szállították. A jelentések szerint az ablakot egy a gép motorjából származó törmelék törhette be.

Kapcsolódó
Kényszerleszállást hajtott végre a Ryanair egyik gépe Budapesten
Rosszul lett egy utas a fedélzeten.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Irán merényletet készít elő Trump ellen Izrael szerint
Négy hónap után eltemették Hamenei ajatollahot
Kármán András szerint pénteken hárulhat el az utolsó jogi akadály az uniós források hazahozatala elől
Trumpról végre elneveztek egy nemzetközi repteret
Kováts Eszter: Üvöltve ne lehetne Európába menni? Csak úgy lehet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik