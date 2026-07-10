Betört az ablak egy Ryanair-gépen, egy 61 éves utas beszorult az ablaknyílásba

Súlyos incidens történt a Ryanair, Malta Air üzemeltetés alatt lévő FR-1879-es járatán, amely péntek reggel Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartott, írja a Budflyer Facebook-oldalán.
Beszippantotta az utast
A bejegyzés szerint a 9H-QEU lajstromot viselő B737-es gép ablaka betört a felszállás után, és az emiatt keletkező dekompresszió okozta nyomásváltozás beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast, aki beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon.
A posztban jelezték, hogy a dekompresszió miatt a gép oxigénmaszkjai kiestek. Az idős férfit végül behúzták a gépbe, a sérült ablaknál lévő üléssorban ülő összes utast pedig átültették.
Az utast kórházba vitték
A repülőgép visszatért Thesszalonikibe. Az érintett utast a leszállás után kórházba szállították. A jelentések szerint az ablakot egy a gép motorjából származó törmelék törhette be.
#sondakika Ryanair uçağında dehşet verici anlar!
Bir yolcuyu, Selanik’ten Memmingen’e uçan uçakta, pencere arızası nedeniyle kabinden dışarıya uçmaktan son anda karısı kurtardı!
Korkunç olay Ryanair’in FR1879 sayılı, Boeing 737-8 tipi uçağında yaşandı. Uçağın iki motorundan… pic.twitter.com/1MwxGp1rHW
— Haber Air (@haberaircom) July 10, 2026