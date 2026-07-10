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Nagyvilág

Kreml: Putyin nyitott a tárgyalásokra, de…

admin Rugli Tamás
2026. 07. 10. 18:38
Putyinnál érezhetően érzékeny pontra tapintottak az orosz határon belüli ukrán dróntámadások, ennek megfelelően alakítja hozzáállását is az orosz elnök.

A Kreml szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is nyitott arra, hogy Oroszország diplomáciával érje el a céljait, de Moszkva nagyobb ütközőövezetet hasítana ki Ukrajnában Kijevnek a „háború kiszélesítését eredményező lépései” miatt.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a Reuters előző napi híradásával kapcsolatban szólalt meg, ahol azt állították Kremlhez közel álló forrásokra hivatkozva, hogy az oroszországi kőolajfinomítók és kikötők elleni ukrán támadások miatt Putyin folytatni akarja a harcot. Peszkov ezen állításra reflektálva most azt mondta, Oroszország úgy véli, hogy Kijev jelenleg nem kíván tárgyalni, és Moszkva folytatja az ukrajnai hadjáratát.

Az orosz védelmi minisztérium pénteki közlése szerint az orosz erők hét alkalommal intéztek légitámadásokat Ukrajna ellen a múlt héten precíziós irányítású fegyverekkel és támadó drónokkal, és hét települést foglaltak el a Donyec-medencében. A tárca szerint a légicsapások céljai voltak egyes védelmi ipari létesítmények, katonai repülőterek, lőszerraktárak, logisztikai központok, kőolajipari, szállítási és kikötői létesítmények, hosszú hatótávolságú drónokat és a hozzájuk való alkatrészeket előállító és tároló létesítmények, valamint az ukrán erők és külföldi zsoldosok ideiglenes felvonulási állásai. Peszkov a Donyeck megyei Kosztyantinivka település elfoglalását jelentős stratégiai előrelépésnek nevezte, mondván, ez az „első, de nagyon jelentős szakasz” a Szlovjanszk-Kramatorszk védelmi csomópont elfoglalása felé vezető úton.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közben azt közölte, hogy az orosz légvédelem megsemmisített négy, az orosz főváros felé tartó drónt. Hozzátette, hogy tűzszerészek dolgoznak a repeszek becsapódásának helyén. Az elmúlt 24 órában a Szobjanyin által az TASZSZ orosz hírügynökség rendelkezésére bocsátott adatok szerint tizennégy drónt lőttek le. Az orosz védelmi tárca közlése szerint orosz katonák a Gerbera seeker típusú drón segítségével sikeres támadást mértek az ukrán hadsereg dobropilljai drónkilövő állomása és ideiglenes diszlokációs pontja ellen. Alekszandr Suvajev, a dél-oroszországi Belgorodi terület ügyvezető kormányzója szerint az elmúlt nap során az ukrán hadsereg majdnem ötvenszer támadta a Belgorodi területet. A támadás következtében egy ember meghalt, tízen megsebesültek, közöttük egy kamasz.

(MTI)

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