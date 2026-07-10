Kéthetes újabb hőhullámra és 43 fokra készülnek Olaszországban

Olaszországban, Firenze és Perugia városában a legmagasabb szintű, vörös riasztás van érvényben vasárnapig a hőség miatt, de az országban a legmagasabb hőmérsékletet, 43 Celsius-fokot Szardínia szigetén várják – írja az MTI.

Az olasz egészségügyi minisztérium közlése szerint további hét városban, Bolognában, Campobassóban, Frosinonéban, Rietiben, Rómában és Torinóban második fokozatú hőségriadó lépett életbe.

Az előrejelzések azt mutatják, hogy az idei nyár harmadik hőhulláma további két hétig tarthat.

Az érzékelt hőség jelenleg Firenze és Perugia területén a legelviselhetetlenebb: pénteken már 37 fokot mértek, de a következő napokban a hőmérséklet megközelíti a 40 fokot. Nem lesz sokkal hűvösebb azonban Rómában vagy Milánóban sem. A Milano Today jelentése szerint a város sürgősségi osztályai megteltek a kánikula miatt rosszul lett emberekkel.

A legmagasabb hőmérsékletet szombattól Szardínia szigetén várják, ahol a hőmérő higanyszála eléri a 43 fokot. A meteorológiai szolgálat a tengerek hőmérsékletére is felhívta a figyelmet: a Ligur-tenger hőmérséklete meghaladja a 28 fokot, ami az év ezen szakaszában mért átlagnál közel nyolc fokkal magasabb. A többi olasz tengerparton is négy-öt fokkal melegebb a víz az ilyenkor megszokottnál.