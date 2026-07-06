Mutatjuk, mikor tér vissza a forróság

Jelenleg egy hidegfront hatása érvényesül időjárásunkban, ennek köszönhetjük az átlagos nyári időt 30 fok körüli csúcsértékekkel, helyenként egy-egy frissítő záporral, zivatarral. Nyugat Európában azonban már kezdetét vette a következő hőhullám, amelyből nemsokára mi is részesülünk.

Előbb jön egy kis lehűlés, majd lassanként fölénk helyeződik a nyugat-európai hőkupola pereme. A 40 fokos forróság egyelőre nincs benne a pakliban, de átlag feletti melegre számíthatunk

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus. Nézzük a részleteket.

A hidegfront tehát egyelőre tartja a normálisnak mondható nyarat, napokig 26-32 fokos maximumokra számíthatunk, majd két „hűvösebb” napunk lesz. A jelenlegi állás szerint szerdán és csütörtökön vagy csütörtökön és pénteken egy újabb hidegfront hatására ugyanis tovább enyhül az idő, 24-29, 25-30 fok várható a legmelegebb órákban. A hét végére, várhatóan 11-étől aztán elér minket is a hőkupola, ám a meteorológus szerint nem helyeződik fölénk, csupán a keleti széle éri el hazánkat. Az Ibériai félszigeten, Franciaországban és Angliában újabb rekordközeli hőmérséklet várható, míg nálunk ez egyelőre nincs benne a pakliban.

Ettől függetlenül ismét komoly forróságot, 32-37 fokos napokat kell elviselnünk.

Az előttünk álló mintegy 10 napban nagy volumenű, országos csapadék nem látszik, ám egy-egy helyi zápor vagy zivatar bárhol és bármikor előfordulhat. Ez az időjárási helyzet várhatóan június 16-17-éig áll fenn, a folytatás azonban még annyira bizonytalan, hogy egyelőre semmit nem mondhatunk róla.