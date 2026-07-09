donald trumpfloridareplülőtér
Nagyvilág

Trumpról végre elneveztek egy nemzetközi repteret

afp
admin Spirk József
2026. 07. 09. 19:15
afp

Hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli csütörtöktől a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere.

A dél-floridai légiközlekedési csomópont aszfaltján az új név alatt a Trump-vállalat, és Donald Trump személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először, helyi idő szerint csütörtökön kora reggel, fedélzetén az elnök két idősebb fiával.

Eric Trump az eseménnyel kapcsolatban úgy nyilatkozott: nem akarta hagyni, hogy az új nevet viselő repülőtéren egy teherszállító gép legyen az első, amely földet ér.

A korábban Palm Beach Nemzetközi Repülőtér nevet viselő légikikötő átkereszteléséről szóló jogszabályt Ron DeSantis floridai kormányzó a közelmúltban írta alá annak elismeréseként, hogy a hivatalban lévő elnök szoros szálakkal kötődik a térséghez.

Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől. (MTI)

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szalai Máté: Máris újraindult az amerikai-iráni háború?
Megroggyant egy 37 emeletes irodaház New York szívében az átalakítás alatt
Orbán Anita a Tisza első NATO-csúcsáról: Jó mottó, hogy a szövetség erősebb, mint valaha
Az USA újabb légicsapásokat mért Iránra, Teherán az amerikai szövetségeseket rakétázta
Ügyészség: soron kívüli eljárás folyik a Zsolti bácsi-ügyben – összefoglaltuk, mit tudni róla
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik