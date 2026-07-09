lmbtqóceánjáróegyiptomtörökország
Nagyvilág

Kitiltotta vizeiről egy kétezer LMBTQ-utast szállító óceánjárót Törökország és Egyiptom

afp
admin Spirk József
2026. 07. 09. 21:38
afp

Tiltásokba ütközik a Földközi-tengeren egy LMBTQ-utasokkal megtöltött amerikai óceánjáró. A Scarlet Ladytől először Törökország tagadta meg az engedélyt, hogy a felségvizeire hajózzon, majd hasonlóan döntött Egyiptom is.

Az óceánjárónak, 2000 utassal a fedélzetén új útvonalat és új kikötőket kell találnia, írta a Guardian.

Ma reggel arról tájékoztattak minket, hogy a Scarlet Ladynek megtiltották a belépést az egyiptomi vizekre, és ennek eredményeként ma már nem tud majd Alexandriába látogatni

– írta Rich Campbell, az Atlantis Events, a Virgin Voyages hajót bérlő utazási csoport vezérigazgatója az utasoknak kiosztott levelében.

„Tudom, mennyit jelentett ez a látogatás sokaknak közületek. Tavaly már sikeresen teljesítettünk egy hasonló útvonalat probléma nélkül. Szóval meglepődtünk ezen a szerencsétlen döntésen” – folytatta Campbell hozzátéve, hogy még mindig dolgoznak az alexandriai látogatás megvalósításán. A lap szerint ugyanakkor az egyiptomi látogatás már önmagában is műsorváltozás volt a tervezett túrához képest, amit azért szerveztek meg sietősen, mert Törökország megtagadta a belépést.

Az egyiptomi kormány egyelőre hivatalosan nem indokolta a döntést.

A török hatóságok ugyanakkor közleményt tettek közzé, amelyben azt írták, hogy a hajót „olyan csoportok bérelték ki, amelyekről ismert, hogy viselkedésük nem egyezik társadalmunk struktúrájával és erkölcsi értékeinkkel”. Azt is írták, hogy a hajó fogadását azért mondták le, mert az „jelentős aggodalmat váltott ki”, és közölték, hogy „semmi esély sincs arra, hogy a szóban forgó csoportok” meglátogassák az országot.

Az egyik résztvevő blogger szerint az Atlantis útjainak 36 éves történetében nem volt olyan eset, hogy valamely ország ne engedte volna kikötni a hajóját.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kármán András szerint pénteken hárulhat el az utolsó jogi akadály az uniós források hazahozatala elől
Szalai Máté: Máris újraindult az amerikai-iráni háború?
Orbán Anita a Tisza első NATO-csúcsáról: Jó mottó, hogy a szövetség erősebb, mint valaha
Az USA újabb légicsapásokat mért Iránra, Teherán az amerikai szövetségeseket rakétázta
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JULY 09: Kylian Mbappe #10 of France is fouled in the penalty box by Noussair Mazraoui #3 of Morocco resulting in a penalty kick to France during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between France and Morocco at Boston Stadium on July 09, 2026 in Foxborough, Massachusetts. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP
Vb-negyeddöntő: Franciaország – Marokkó 0-0 (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik