Kármán András szerint pénteken hárulhat el az utolsó jogi akadály az uniós források hazahozatala elől

Kétnapos látogatásra utazott Brüsszelben Kármán András, a pénzügyminiszter közösségi médiás bejelentkezése szerint az út csúcspontja a pénteki ECOFIN-ülés lesz.

Kármán szerint az uniós pénzügyminiszterek ezen az ülésen minden várakozás szerint elfogadják a magyar RRP-t, vagyis a Helyreállítási és Versenyképességi Tervet, ami az utolsó uniós jogi aktus a Magyarországnak járó források hazahozatalához vezető hosszú úton.

A miniszter bejegyzéséből kiderül, hogy az ECOFIN mellett több találkozón is részt vesz.

Kármán találkozott Rachel Reeves brit pénzügyminiszterrel, ami az első személyes egyeztetés volt a két tárcavezető között.

Áttekintettük, hogyan erősíthetjük a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat – ez ma Magyarország mellett Európa egyik legégetőbb közös feladata is. Elkötelezettek vagyunk a brit–magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésében: az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető hazánkban, több mint 600 brit vállalat ad munkát mintegy 45 ezer magyar embernek

– írta a miniszter.