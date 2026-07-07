new yorktoronyházevakuálás
Nagyvilág

Leomlással fenyegettek a felső szintek, ezért kiürítettek egy toronyházat New Yorkban

24.hu
2026. 07. 07. 18:25
A reggeli órákban járdára zuhanó épületrészekről érkezett bejelentés a tűzoltósághoz.

Kiürítettek egy toronyházat New York belvárosában kedden, miután veszélyessé vált az épület, és a felső szintek leomlással fenyegetnek – írja az MTI.

Járdára zuhanó épületrészek

A Mannhattan belvárosában, a Grand Central vasútállomás közelében, a forgalmas 42. utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy a reggeli órákban járdára zuhanó épületrészekről érkezett bejelentés a tűzoltósághoz.

A hatóságok később közölték, hogy a 38 emeletes, felújítás alatt álló épület 21. és 22. emeletén két tartópillér a nyomás alatt meghajlott, és azzal fenyeget, hogy a felső szintek leomlanak.

Több környező épületet, köztük egy szállodát elővigyázatosságból szintén kiürítettek.

Szerkezeti problémák

A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki, az utcai forgalmat is leállították a veszélyessé vált toronyház körzetében.

Az évtizedekkel ezelőtt épült egykori irodaház funkcióváltás miatt átépítés alatt áll, a tervek szerint lakóházzá alakították volna.

Zohran Mamdani, New York polgármestere sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az épülettel kapcsolatban „szerkezeti problémák” merültek fel.

Kapcsolódó
Nyolc embert, köztük négy gyereket lőttek meg a függetlenség napján New Yorkban
A New York-i rendőrség még keresi az elkövetőt.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Weber: Magyar Péter demokratikus felhatalmazást kapott az ország átalakítására
Addig vitatkozott a cseh kormányfő és államfő, míg végül két külön géppel repültek el a NATO-csúcsra
Reuters: A NATO rekordösszegű fegyverüzletekkel üzen Trumpnak az ankarai csúcs előtt
Donald Trump egy poszttal hergelte Georgia Melonit a NATO-csúcs előtt
ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Mostafa Zico #11 of Egypt celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Buda Mendes/Getty Images/AFP
Vb-nyolcaddöntő: Argentína – Egyiptom 0-1 (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik