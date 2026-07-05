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Nagyvilág

Nyolc embert, köztük négy gyereket lőttek meg a függetlenség napján New Yorkban

Kyle Mazza / Anadolu / AFP
24.hu
2026. 07. 05. 13:08
Kyle Mazza / Anadolu / AFP

Legalább nyolc ember megsebesült, köztük négy gyerek Coney Islanden, New Yorkban szombaton késő este, az amerikai függetlenség napján.

A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint a rendőrök helyi idő szerint este fél 9 után érkeztek a helyszínre, miután lövöldözésről kaptak bejelentést.

Az ABC hírügynökség szerint a sérültek között két férfi, két nő és négy gyerek volt. A gyerekek tizennégy, tizenkettő, hét- és hatévesek.

Az összes áldozatot kórházba szállították. Hét ember állapota stabil, míg egy huszonegy éves nő állapota válságos.

A rendőrség arról számolt be, hogy a helyszínen egy lőfegyvert találtak, de az ABC szerint a gyanúsítottat nem sikerült elfogni.

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