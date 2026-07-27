Repedések miatt fel kell újítani a négy éve elkészült horvátországi kulcshidat

Repedések jelentek meg a négy éve átadott, Horvátország déli részét az ország többi területével összekötő Peljesac-híd mind a hat pillérének beton védőrétegében, ezért októberben megkezdik javítást, amely várhatóan nyolc hónapig tart – idézi a távirati iroda a Jutarnji List című horvát napilap cikkét.

A 2,4 kilométer hosszú híd a Peljesac-félsziget és a horvát szárazföld között ível át, és lehetővé teszi, hogy a közúti forgalom a bosznia-hercegovinai Neum térségének érintése nélkül haladjon Horvátország déli része felé.

A Horvát Közutak (HC) közlése szerint a hibák nem érintik a híd teherhordó szerkezetét, és nem veszélyeztetik sem az építmény stabilitását, sem a közlekedés biztonságát. A repedések a pillérek vasalását védő külső betonrétegben alakultak ki, egy részükben nedvességet és vizet is észleltek. A javítással azt akarják megakadályozni, hogy a tengervíz és a só elérje az acélbetéteket, és hosszabb távon korróziót, illetve a beton leválását okozza. A lap szerint a 3,5–6 centiméter mély repedések közül az elsőket már az építkezés idején észlelték, azóta pedig valamennyi pilléren kiterjedt repedésháló alakult ki.

A 2022-es műszaki ellenőrzés idején a hivatalos közlések még csak kisebb hiányosságokról szóltak. A munkálatok várhatóan 2027 júniusáig tartanak. A forgalmat nem állítják le, de időszakos sávlezárások lehetnek. A költségeket a hidat építő kínai China Road and Bridge Corporation viseli, amely tízéves garanciát vállalt a kivitelezési hibák kijavítására. A híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat megépítése 420 millió euróba (mintegy 152,3 milliárd forintba) került. Ebből 357 millió eurót az Európai Unió kohéziós alapjaiból biztosítottak. A beruházás Horvátország egyik legnagyobb közlekedési fejlesztése volt. (MTI)