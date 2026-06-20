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Egy tehervonat több vagonja lehullott egy hídról Münchennél, halálos áldozat is van

24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 06. 20. 14:51
24.hu
Két vonat ütközése után hullottak a híd alatti autóútra a vagonok.

Egy tehervonat több vagonja lehullott egy hídról Münchennél, egy ember meghalt – közölték szombaton a német hatóságok. A hídon két tehervonat ütközött össze.

Az egyik vonat két vagonja körülbelül öt méter magasságból zuhant a híd alatt húzódó főútra.

Egyelőre vizsgálják, mi okozta az ütközést, ami után a vonatok kisiklottak.

A vonat rakományáról nem közöltek információkat, a rendőrség azonban hangsúlyozta, hogy a vagonokban nem volt veszélyes anyag, így a lakosságnak semmi oka aggodalomra.

A Deutsche Bahn vasúttársaság szóvivője azt mondta, a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak.

Az útszakaszt lezárták.

(via MTI)

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