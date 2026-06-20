Egy tehervonat több vagonja lehullott egy hídról Münchennél, halálos áldozat is van

Egy tehervonat több vagonja lehullott egy hídról Münchennél, egy ember meghalt – közölték szombaton a német hatóságok. A hídon két tehervonat ütközött össze.
Az egyik vonat két vagonja körülbelül öt méter magasságból zuhant a híd alatt húzódó főútra.
Egyelőre vizsgálják, mi okozta az ütközést, ami után a vonatok kisiklottak.
A vonat rakományáról nem közöltek információkat, a rendőrség azonban hangsúlyozta, hogy a vagonokban nem volt veszélyes anyag, így a lakosságnak semmi oka aggodalomra.
A Deutsche Bahn vasúttársaság szóvivője azt mondta, a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak.
Az útszakaszt lezárták.
(via MTI)