Egy tehervonat több vagonja lehullott egy hídról Münchennél, halálos áldozat is van

Egy tehervonat több vagonja lehullott egy hídról Münchennél, egy ember meghalt – közölték szombaton a német hatóságok. A hídon két tehervonat ütközött össze.

Az egyik vonat két vagonja körülbelül öt méter magasságból zuhant a híd alatt húzódó főútra.

Egyelőre vizsgálják, mi okozta az ütközést, ami után a vonatok kisiklottak.

A vonat rakományáról nem közöltek információkat, a rendőrség azonban hangsúlyozta, hogy a vagonokban nem volt veszélyes anyag, így a lakosságnak semmi oka aggodalomra.

A Deutsche Bahn vasúttársaság szóvivője azt mondta, a baleset egy olyan vonalon történt, amelyet csak tehervonatok használnak.

Az útszakaszt lezárták.

(via MTI)