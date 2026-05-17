Könnygázzal kellett oszlatni az új karóráért sorban álló tömeget

Több európai városban és New Yorkban is káoszba torkollt a Swatch svájci karóramárka új, limitált kiadású darabjának debütálása. Párizsban a rendőrségnek könnygázt is be kellett vetnie az ottani üzlet előtt felgyülemlett tömeg oszlatására – írja a Guardian.

Május 15-éről 16-ára virradó éjszaka többszázas tömegek gyűltek fel több európai nagyvárosban a Swatch üzletei előtt, hogy megvehessék a frissen megjelenő Royal Pop nevű modellt, amelyet az Audemars Piguet márkával együtt készítettek. A hatóságok szerint a boltok alábecsülték a szükséges biztonsági óvintézkedések mértékét, ami több helyen kaotikus helyzethez vezethet.

Milánóban például dulakodás is történt, Hollandiában pedig azután kellett közbelépnie a rendőrségnek, hogy sok százan árasztották el az egyik üzletet.

A kialakult helyzet miatt több bolt is úgy döntött, nem nyit ki, a várakozókat hazaküldték.

A New York-i üzlet előtti sorban szintén lökdösődésről számoltak be, az egyik várakozó arról számolt be, olyan élmény volt ott lenni, mintha egy koncerten pogóba került volna.

Egy másik férfi arról számolt be, öt napig várakozott, mire sikerült bejutnia, de megérte, mert a 400 dollárért vásárolt órát egyből el is tudta adni 4000 dollárért.