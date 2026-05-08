Ukrajna több mint 300 olyan katonáról tud, akiket azután öltek meg az oroszok, hogy már letették a fegyvert

Az ukrán rendvédelmi szervek 306 olyan ukrán katona meggyilkolásának ügyét vizsgálják, akikkel oroszok végeztek azt követően, hogy megadták magukat. Minderről az MTI tudósítása szerint Jurij Rud, Ukrajna főügyészségének háborús bűntetteket vizsgáló osztályvezetője számolt be pénteken Kijevben a sajtó munkatársainak.

„Tudomásunk van 306 olyan esetről, amikor a harctéren olyan ukrán katonákat öltek meg, akik már megadták magukat és hadifogságba estek. Ezeket a bűncselekményeket 116 büntetőeljárás keretében vizsgálják a hatóságok” – mondta a tisztségviselő, aki egyúttal hangsúlyozta, hogy az ukrán hadsereg olyan tagjairól van szó, akiket azután öltek meg, hogy letették a fegyvert, vagy sebesüléseik miatt már nem tanúsítottak ellenállást.

Az ügyész hozzátette, hogy ezek az adatok nem tartalmazzák a Donyeck megye megszállt részében lévő Olenyivka büntetőtelepen megölt ukrán hadifoglyokat.

Mi történt Olenyivkában?

Az erre vonatkozó vizsgálatok eddigi eredménye szerint 2022. július 29-re virradó éjjel az oroszok felrobbantották az olenyivkai büntetőtelep egyik barakkját, ahol ukrán hadifoglyokat tartottak fogva.

A támadásban legalább 59, a mariupoli Azovsztal acélmű védelmében részt vevő ukrán katona vesztette életét.

2023. július 29-én az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy gyanúsítottként vonták eljárás alá a büntetőtelep volt vezetőjét, Szergej Jevszjukovot, valamint korábbi első helyettesét, Dmitrij Nyejolovot hadifoglyokkal szembeni kegyetlen bánásmód és előre kitervelt, csoportosan elkövetett szándékos emberölés miatt. 2024. december 9-én vált ismertté, hogy Jevszjukov egy robbantás következtében Donyeckben meghalt.

Bohdan Ohrimenko, a hadifoglyok ügyével foglalkozó koordinációs törzs titkárságvezetője az Ukrinform hírügynökségnek adott, hétfőn megjelent interjúban azt mondta, hogy az oroszok 375 fogságba ejtett ukrán katonát és civilt kínoztak halálra. Közlése szerint erre a holttestek vizsgálata nyomán derült fény azután, hogy az orosz fél átadta a tetemeket Ukrajnának.