A szerbek elégedetlenek a Mol ajánlatával a pancsovai finomítóra

Szerbia elégedetlen a Mol-csoport legutóbbi ajánlatával, amelyet a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről folyó tárgyalásokon fogalmazott meg, ugyanakkor továbbra is elkötelezett a kompromisszumos megoldás mellett – közölte a szerb energiaügyi miniszter csütörtökön.

A Mol képviselőivel folytatott többórás egyeztetés után Dubravka Djedovic Handanovic úgy nyilatkozott: a szerb fél számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsovai finomító jövőbeli működését, nyersolaj-feldolgozási kapacitását és a szerb piac ellátásbiztonságát érintik. Hangsúlyozta, hogy Belgrád nem lépi át azokat a kereteket, amelyeket korábban meghatározott.

A NIS stratégiai jelentőségű vállalat Szerbia számára, ezért a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a pancsovai finomító továbbra is biztosítsa a szerb piac ellátását. A szerb állam azt is elvárja, hogy teljesüljenek a NIS korábbi kötelezettségvállalásai, vagy megfelelő kompenzációt kapjon az ország – mondta.

A miniszter jelezte, hogy Belgrád új ajánlatot vár a Moltól a lehető legrövidebb időn belül. Kiemelte: Szerbia elsődleges érdeke az állampolgárok, a gazdaság és az ország energiabiztonságának védelme.

Vucic szerint nem kapja meg a szerb vevő

Aleksandar Vucic szerb elnök is reagált a NIS megvásárlásával kapcsolatos legújabb hírekre, amelyek szerint egy tavaly alapított szerbiai vállalat kétmilliárd eurót (mintegy 719 milliárd forint), azaz a Mol ajánlatának a dupláját kínálja a Gazpromnyeftnek a NIS részvényeinek 56,15 százalékáért.

A szerb elnök közölte: Belgrád nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított szerbiai vállalat megvásárolja a NIS részvényeinek többségét, mivel nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. Aleksandar Vucic újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a cég „soha nem foglalkozott kőolaj-feldolgozással”, ezért Szerbia nem támogatja az ügyletet.

A szerb elnök felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg is zajlanak a tárgyalások a Mollal, és a döntés várhatóan a jövő héten megszületik. Ugyanakkor hozzátette, úgy tűnik, egyesek „zsarolni” akarják Szerbiát.

A sajtóban megjelent hírek szerint az új ajánlatot a tavaly nyáron alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC nevű vállalat tette. Tulajdonosa, Ranko Mimovic közölte: az orosz fél „elvben elfogadta” ajánlatukat.

Ez egy olyan játszma, amely nálunk nem megy át. Az, hogy önök ennek bedőltek, és azt hitték, hogy a kormányzat áll mögötte, önökről árulkodik. Előbb lennék öngyilkos, mint hogy ezt megengedjem. Vagy jön valaki, aki ért ehhez az üzlethez, vagy mi fogjuk ezt komoly módon csinálni, vagy az amerikaiak feloldják az oroszokkal szembeni szankciókat, és akkor ők folytatják

– fakadt ki újságírók előtt a szerb elnök.

Szankciók

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná 56,15 százalékos részesedését. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be. Az OFAC által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia.

Aleksandar Vucic szerb elnök korábban közölte: a Mol mintegy egymilliárd eurót (több mint 359 milliárd forintot) fizetne a NIS-részvényekért.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

