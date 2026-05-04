Komoly veszély leselkedik ránk, ha legyengül az immunrendszerünk

Végre valahára magunk mögött hagytuk a hideg hónapokat, amelyek több szempontból is negatívan befolyásolhatják az egészségünket. Ebben szerepe lehet többek között a kevesebb napsütés miatt csökkent D-vitamintermelésnek, valamint a szezonális gyümölcsök hiányának, ahogy annak is, hogy hideg időben nehezebben vesszük rá magunkat a mozgásra. Emellett ilyenkor gyakran kevesebb folyadékot is fogyasztunk, és az étrendünk is inkább szénhidrátban gazdag.

Ez a felborult egyensúly hozzájárulhat az olyan gyakori problémák megjelenéséhez, mint a hólyaghurut, amely a nők mintegy felét legalább egyszer érinti életük során. A hólyaghurut a húgyhólyag bakteriális fertőzése, amely olyan kellemetlen tünetekkel jár együtt, mint például a gyakori vizelési inger, az általános diszkomfort, a csípő, égő érzés vizelés közben, valamint az alhasi fájdalom. Megfelelő kezelés híján láz, deréktáji fájdalom jelentkezhet, a fertőzés pedig akár a vesék felé is továbbterjedhet.

Mi tehetünk, ha megtörtént a baj?

Amikor az immunrendszer nem működik optimálisan, nehezebben veszi fel a harcot a kórokozókkal szemben. A húgyutakba jutó baktériumok könnyebben elszaporodhatnak, és gyorsabban alakulhat ki fertőzés.

Ilyenkor kiemelten fontos a diurézis fokozása, vagyis a folyadékbevitel növelése – elsősorban víz, illetve cukormentes tea formájában.

A gyakoribb vizeletürítés két szempontból is előnyös: egyrészt kevesebb idejük marad a baktériumoknak megtapadni és elszaporodni a húgyhólyag falán, másrészt gyorsabban kezdődhet meg a szervezet öntisztuló folyamata, ami felgyorsíthatja a gyógyulást. A bőséges folyadékbevitelt kiegészíthetjük gyógynövények alkalmazásával is, amelyek támogatják a húgyutak tisztulását és segíthetnek a kórokozók kiiktatásában. A teljesség igénye nélkül ilyen gyógynövény lehet a csalán, kukoricabajusz, aranyvessző és a medveszőlőlevél is.

Fontos azonban, hogy csakis ellenőrzött minőségű, megbízható hatóanyagtartalmú terméket válasszunk. Ebben a döntési folyamatban segíthetnek a gyógyszertárban dolgozó szakemberek, tehát ne féljünk tanácsot kérni.

Arra kell törekednünk, hogy megelőzzük a hólyaghurut kialakulását, gondoskodnunk kell az immunrendszerünk erősítéséről, amelyben kulcsfontosságú szerepe van a megfelelő folyadékbevitelnek, a kiegyensúlyozott étrendnek és a rendszeres mozgásnak is.

HIRDETÉS Hólyaghurut? Szabaduljon meg a kínzó tünetektől, kezdjen időben URZINOL® terápiát! Az Urzinol tabletta a húgyutak betegségeire évszázadok óta bevált gyógynövény, a medveszőlő levelének kivonatát tartalmazza. Az Urzinol az akut, komplikációmentes hólyaghurut korai tüneteinek – sürgető vizelési inger, illetve égő érzéssel járó hólyagürítés – kezelésére alkalmazható. Mindez a medveszőlőlevélben található növényi összetevők igazolt antibakteriális, valamint gyulladáscsökkentő hatásának köszönhető.

Vény nélkül kapható, medveszőlőlevélkivonat-tartalmú hagyományos növényi gyógyszer