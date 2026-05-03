egy éve ilyenkor
Egy éve ilyenkor: nagyot buliztak a nászútjukon, majd a férj kiment az erdőbe és megölte magát

2026. 05. 03. 06:01
Szokásunkhoz híven most is mutatjuk, mely cikkek érdekelték leginkább az olvasóinkat egy évvel ezelőtt.

Kezdjük a címben említett tragikus esettel: a 32 éves észak-karolinai Isabel és az egykori katona, Christopher 2024 szeptemberében házasodtak össze. Nászútjuk után a fiatal férj megölte magát.

Nagyot buliztak a nászútjukon, majd a férj kiment az erdőbe és megölte magát
Az észak-karolinai özvegy fél év múlva kapott egy virágcsokrot a férjétől.

Egy másik öngyilkossági esetről hosszú, kétrészes riportot írtunk. A tragédia azonban nem egy éve, hanem (tavaly ilyenkor) pont 40 esztendeje történt – és az egész országot megrázta.

„Nem akarom, hogy az apám teljesen tönkretegyen! Anyuci, nagyon szeretlek! Bízzál bennem mindig. Sziasztok” – Molnár Csilla tragédiája, 2. rész
Negyven éve lett Molnár Csilla Andrea a végnapjait élő Kádár-kor egyik legszégyenletesebb történetének tragikus hősnője.

Érdekes módon egy éve ilyenkor nagyon sokan olvastak el egy virágról szóló cikket is:

Kivégzésekhez használták egykor ezt a kedvelt dísznövényt
Már az érintése is veszélyes.

És természetesen ezt a Facebook-csacskaságot is. Ami persze azóta is fel-felbukkan.

Újra terjed egy régi hülyeség a Facebookon, ne dőljön be, ne ossza tovább
Mutatjuk a valóságot, és azt is, mit érdemes csinálni.

Végül jöjjön egy bizarr pillanatsor az M7-es autópályáról.

Videón, ahogy egy terepjárókból álló konvoj megfordul az M7-esen
Forgalomfigyelő kamera rögzítette a csoportos manővert, baleset nem történt.

