A Szlovák Földalap semmit nem koboz el, nincs szó új tulajdon szerzéséről, csupán rögzíti az állam meglévő tulajdonjogát a Benes-dekrétumok alapján – mondta csütörtökön a szlovák parlamentben Robert Kalinák miniszterelnök-helyettes a Napunk szerint.

Nem elkobzás, hanem „átvezetés”

A parlamentben Kalinák elmondta, hogy a kormány szerint nem beszélhetünk elkobzásokról Szlovákiában. A problémát abban látja, hogy a szocializmus éveiben a nyilvántartások pontatlanok voltak, és sok állami tulajdonú terület nem lett megfelelően átvezetve. 1989 után pedig sokan „visszaélésszerű” eljárásokkal, jogszerűtlenül tettek szert az államot megillető földekre, ami ellen a hivatalok nem mindig léptek fel kellő erővel – mondta a szlovák politikus.

Kalinák azt követően válaszolt parlamenti kérdésekre a témában, hogy előzőleg a szlovák közszolgálati rádióban arról beszélt: a magyarok 1945 óta törvénytelenül használják a földeket, melyek a szlovák államot illetnék meg. Ezzel a szlovák kormány a korábbiaknál erősebben állt bele a Benes-dekrétumok ügyébe.

Robert Kalinák az első olyan koalíciós politikus és kormánytag, aki nyíltan elismerte, hogy a német és magyar nemzetiségűek kollektív bűnössége ma is érvényes jogalapot jelent az etnikai alapú vagyonelkobzásokhoz. Amennyiben Robert Fico komolyan gondolja, hogy kormányfőként a szlovák–magyar viszony javítására törekszik, és nem akarja ismét előhúzni a magyarkártyát, erről a szándékáról a párttársait és a minisztereit is tájékoztassa, és főleg a Benes-dekrétumok kérdésében intse őket mérsékletre és igazmondásra

– reagált a Magyar Szövetség a miniszterelnök-helyettes megszólalására.

Ezek az ügy előzményei

A Benes-dekrétumok ügye tavaly decemberben került ismét a szlovák politika középpontjába, azt követően, hogy az ellenzéki Progresszív Szlovákia felszólította a kormányt: rendezze az elmúlt években zajló földelkobzások ügyét. Ezekben a földalap és az erdőgazdálkodási vállalat a második világháború utáni, a magyar és német nemzetiségű lakosok vagyonát elkobzó jogszabályokra hivatkozva sajátítja ki mai tulajdonosok telkeit, illetve kezdeményezi a tulajdonviszonyok felülvizsgálatát a bíróságokon.

Egy tavalyi törvénymódosítás nyomán a Benes-dekrétumokat bírálók akár hat hónapos börtönre is számíthatnak Szlovákiában. A jogszabály komoly visszhangot váltott ki Magyarországon is.

Magyar Péter megválasztott miniszterelnök többször is jelezte: elfogadhatatlan számára a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető törvény, és annak visszavonását kérte Robert Fico miniszterelnöktől. A héten a két politikus telefonon is beszélt egymással, és abban maradtak, hogy a következő Európai Tanács alkalmával személyesen folytatják a megbeszélést.