Kerozinhiány: a tartalékok felhalmozására kötelezhetik Magyarországot is

Az Európai Unió kötelezővé tenné a tagállamok számára a kerozintartalékok felhalmozását, és szükség esetén azok regionális igények és hiányok szerinti elosztását, közölte a Reuters megkeresésére az EU energiaügyi biztosa.

Dan Jörgensen a lapnak arról beszélt, fontolgatják, hogy új szabályokat vezessenek be a repülőgép-üzemanyag tratalékokra, ami sokkal aktívabb és közvetlenebb beavatkozást jelentene a közel-keleti háború miatt kialakult energiaválság árnyékában.

Mint fogalmazott,

képesek leszünk arra, hogy szükség esetén újraelosztási mechanizmusokat és más olyan intézkedéseket vezessünk be, amilyeneket ebben az ágazatban egyáltalán nem szoktunk alkalmazni. Normális esetben hagyjuk, hogy a piac döntsön, de előfordulhat olyan válsághelyzet, amikor az ellátás biztonsága válik problémává, nem pusztán az árak.

Az EU jelenleg azt várja el a tagországoktól, hogy rendelkezzenek 90 napra elegendő olajtartalékkal, aminek része lehet a kerozin, de nem elvárás.

A Nemzetközi Energiaügynökség úgy számol, hogy ha Európának csak a Közel-Keletről kieső olajmennyiség felét sikerül más forrásból pótolnia, akkor júniustól kerozinhiány állhat elő.

Madas László igazságügyi légiüzemeltetési szakértő a 24.hu-nak arról beszélt, reális forgatókönyv, hogy hamarosan a Ryanair és a Wizz Air is másnapi járatokat törölhet majd. A Budapest Airport szintén lapunk érdeklődésére közölte, hogy Ferihegyen legfeljebb 4-5 napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség, és vizsgálják a bővítést.