Budapest Airport az európai kerozinhiányról: Ferihegyen legfeljebb 4-5 napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség, vizsgálják a bővítést

A Budapest Airport folyamatosan nyomon követi a piaci folyamatokat és a nemzetközi környezet alakulását. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, partnereink nem jeleztek az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatos problémát, és jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztalunk jelenleg

– közölte a 24.hu megkeresésére a Budapest Airport, miután a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) főigazgatója múlt héten arról beszélt: május végére Európában is elkezdődhetnek a járattörlések a repülőgép-üzemanyag hiánya miatt. Korábban Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője azt mondta, nagyjából hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradt Európának.

A ferihegyi reptér üzemeltetője válaszában kitért rá: szükség esetén a légitársaságoknak lehetőségük van arra is, hogy a célállomáson tapasztalható esetleges korlátozások esetén már az indulási repülőtéren többletüzemanyagot vegyenek fel.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér napi kerozinfelhasználása éves átlagban jelentős szórást mutat, nagyságrendileg 1200–2000 tonna között alakul, amely a nyári csúcsidőszakban a forgalom növekedésével párhuzamosan emelkedik. A repülőtéren található tartályokban legfeljebb 4–5 napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség a mostani forgalmi szint mellett. A tárolókapacitás esetleges jövőbeni bővítésének lehetősége jelenleg vizsgálat alatt áll

– fogalmaztak.