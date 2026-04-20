budapest airportferihegykerozinkerozinhiány
Belföld

Budapest Airport az európai kerozinhiányról: Ferihegyen legfeljebb 4-5 napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség, vizsgálják a bővítést

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2026. 04. 20. 16:01
A Budapest Airport folyamatosan nyomon követi a piaci folyamatokat és a nemzetközi környezet alakulását. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, partnereink nem jeleztek az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatos problémát, és jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztalunk jelenleg

– közölte a 24.hu megkeresésére a Budapest Airport, miután a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) főigazgatója múlt héten arról beszélt: május végére Európában is elkezdődhetnek a járattörlések a repülőgép-üzemanyag hiánya miatt. Korábban Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője azt mondta, nagyjából hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradt Európának.

A ferihegyi reptér üzemeltetője válaszában kitért rá: szükség esetén a légitársaságoknak lehetőségük van arra is, hogy a célállomáson tapasztalható esetleges korlátozások esetén már az indulási repülőtéren többletüzemanyagot vegyenek fel.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér napi kerozinfelhasználása éves átlagban jelentős szórást mutat, nagyságrendileg 1200–2000 tonna között alakul, amely a nyári csúcsidőszakban a forgalom növekedésével párhuzamosan emelkedik. A repülőtéren található tartályokban legfeljebb 4–5 napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség a mostani forgalmi szint mellett. A tárolókapacitás esetleges jövőbeni bővítésének lehetősége jelenleg vizsgálat alatt áll

– fogalmaztak.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter hétfőn megnevezi az első hét miniszterét
Három nappal a választás előtt adták át a Semmelweis Egyetem új központját, ami előtt újra kordonok vannak
Bayer Zsolt darált, Kövér László sátánozott
A Fidesz bukása előtt egy kiváltságos üzletbe szállt be Nagy Márton köre Tiborcz Istvánék mellé
magyar péter
Magyar Péter bejelentette a Tisza-kormány hét miniszterét, és május 31-ig adott határidőt az „Orbán-báboknak”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik