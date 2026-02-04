Tizennyolc embert öltek meg izraeli harckocsilövések és légicsapások a Gázai övezetben, a halottak között négy gyermek is van – közölték hivatalos palesztin források a Guardian szerint.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy azután nyitott tüzet Gázára, hogy egy fegyveres rálőtt izraeli katonákra, és súlyosan megsebesített egy tartalékost.

A csapások Gázavárost és Hán Júnisz déli részét érték. Egy gázai egészségügyi tisztségviselő szerint Izrael emellett leállította a kezelésre szoruló betegek átjutását a rafahi határátkelőn keresztül Egyiptomba. Ez mindössze két nappal az után történhetett meg, hogy a határátkelő újranyitott. Az átkelő újranyitása az októberi tűzszünet egyik feltétele volt.

A Vörös Félhold jótékonysági szervezet azt közölte: az átkelésre váró betegek már megérkeztek az egyik hán-júniszi kórházba, hogy felkészüljenek a rafahi átkelésre és a kezelésre, ám azt a tájékoztatást kapták, hogy Izrael elhalasztotta a kimenekítésüket.

A Gázai övezethez való hozzáférést kézben tartó izraeli katonai ügynökség, a Cogat szerdán azt közölte, hogy a rafahi átkelő továbbra is nyitva van, de hozzátették, hogy nem kapták meg a szükséges koordinációs részleteket az Egészségügyi Világszervezettől (WHO) ahhoz, hogy az átkelést lehetővé tegyék.

Gázai egészségügyi tisztségviselők ugyanakkor azt állították, hogy kedden tizenhat gázai páciens és negyven kísérő lépett át Egyiptomba. Egy Hamászhoz köthető rendőrségi forrás szerint pedig kedden késő este legalább negyven ember kelt át Egyiptomból Gázába.

A tűzszünet októberi kezdete óta az izraeli hadsereg legalább 530 embert ölt meg, többségük civil volt a gázai palesztin egészségügy tájékoztatása alapján. Ugyanezen időszak alatt palesztin fegyveresek négy izraeli katonát öltek meg az izraeli hatóságok közlése szerint.