Epstein és az orosz titkosszolgálat: Lengyelország vizsgálódik, Moszkva cáfol

Lengyelország vizsgálatot indít annak feltárására, hogy voltak‑e kapcsolatok a néhai szexuális bűnelkövető Jeffrey Epstein és az orosz titkosszolgálatok között, illetve, hogy ezeknek lehetett‑e bármilyen hatásuk Lengyelországra – jelentette be kedden Donald Tusk.

A Reuters beszámolója szerint a lengyel miniszterelnök egy kormányülésen közölte: külön vizsgálócsoport alakul annak megállapítására, hogy Epstein bűncselekményeinek volt‑e lengyelországi vonatkozása, különös tekintettel az orosz titkosszolgálatok esetleges érintettségére.

Tusk szerint egyre több nemzetközi sajtóértesülés és információ utal arra a gyanúra, hogy a „példátlan pedofil botrányt” orosz hírszerzési szervek is szervezhették.

Hangsúlyozta: ha ez beigazolódik, az súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet, mivel kompromittáló anyagok birtoklását feltételezi jelenleg is aktív politikai és közéleti vezetőkről.

Moszkva visszautasítja az orosz titkosszolgálati érintettség vádját az Epstein-ügyben

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója szerdán határozottan cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint az orosz titkosszolgálatoknak bármilyen szerepük lett volna a Jeffrey Epstein körüli botrányban. Dmitrijev az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében „hazugságnak” nevezte az ilyen feltételezéseket.

Dmitrijev élesen bírálta a lengyel miniszterelnök felvetéseit, és bejegyzésében úgy fogalmazott: szerinte „a kétségbeesett, romlott és hazug baloldali elit” pánikból próbálja félrevezetni a közvéleményt. Hozzátette, hogy a világ már belefáradt ezekbe az állításokba, és átlát rajtuk, majd azt írta: szerinte véget ér a „romlott és gyakran sátáninak nevezett liberális elit játszmája”.

Epstein éveken át működtetett egy szexuális visszaéléseken alapuló hálózatot, amelynek számos kiskorú lány és fiatal nő esett áldozatul. A milliárdos üzletember 2019-ben halt meg egy amerikai börtönben, miközben büntetőügyének tárgyalására várt.

Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrég több millió belső dokumentumot hozott nyilvánosságra Epstein ügyével kapcsolatban, amelyek a finanszírozó és szexuális bűnöző kiterjedt kapcsolatrendszerét tárják fel a politika, a pénzügyek, az akadémiai élet és az üzleti világ számos befolyásos szereplőjével, még a 2008-as elítélése után is – az erről szóló, részletes összefoglalónkat ide kattintva olvashatják.