donald tuskjeffrey epsteinlengyelországoroszország
Nagyvilág

Epstein és az orosz titkosszolgálat: Lengyelország vizsgálódik, Moszkva cáfol

Donald Tusk
NICOLAS TUCAT / AFP
Donald Tusk
admin D. Kovács Ildikó
2026. 02. 04. 14:29
Donald Tusk
NICOLAS TUCAT / AFP
Donald Tusk
Lengyelország vizsgálatot indít annak kiderítésére, hogy a néhai Jeffrey Epstein amerikai szexuális bűnöző kapcsolatban állhatott‑e az orosz titkosszolgálatokkal, és ennek lehetett‑e bármilyen lengyelországi következménye. Donald Tusk miniszterelnök szerint egyre több nemzetközi információ utal az orosz hírszerzés lehetséges érintettségére, Moszkva azonban határozottan tagadja a vádakat.

Lengyelország vizsgálatot indít annak feltárására, hogy voltak‑e kapcsolatok a néhai szexuális bűnelkövető Jeffrey Epstein és az orosz titkosszolgálatok között, illetve, hogy ezeknek lehetett‑e bármilyen hatásuk Lengyelországra – jelentette be kedden Donald Tusk.

A Reuters beszámolója szerint a lengyel miniszterelnök egy kormányülésen közölte: külön vizsgálócsoport alakul annak megállapítására, hogy Epstein bűncselekményeinek volt‑e lengyelországi vonatkozása, különös tekintettel az orosz titkosszolgálatok esetleges érintettségére.

Tusk szerint egyre több nemzetközi sajtóértesülés és információ utal arra a gyanúra, hogy a „példátlan pedofil botrányt” orosz hírszerzési szervek is szervezhették.

Hangsúlyozta: ha ez beigazolódik, az súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet, mivel kompromittáló anyagok birtoklását feltételezi jelenleg is aktív politikai és közéleti vezetőkről.

Moszkva visszautasítja az orosz titkosszolgálati érintettség vádját az Epstein-ügyben

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója szerdán határozottan cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint az orosz titkosszolgálatoknak bármilyen szerepük lett volna a Jeffrey Epstein körüli botrányban. Dmitrijev az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében „hazugságnak” nevezte az ilyen feltételezéseket.

Dmitrijev élesen bírálta a lengyel miniszterelnök felvetéseit, és bejegyzésében úgy fogalmazott: szerinte „a kétségbeesett, romlott és hazug baloldali elit” pánikból próbálja félrevezetni a közvéleményt. Hozzátette, hogy a világ már belefáradt ezekbe az állításokba, és átlát rajtuk, majd azt írta: szerinte véget ér a „romlott és gyakran sátáninak nevezett liberális elit játszmája”.

Epstein éveken át működtetett egy szexuális visszaéléseken alapuló hálózatot, amelynek számos kiskorú lány és fiatal nő esett áldozatul. A milliárdos üzletember 2019-ben halt meg egy amerikai börtönben, miközben büntetőügyének tárgyalására várt.

Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrég több millió belső dokumentumot hozott nyilvánosságra Epstein ügyével kapcsolatban, amelyek a finanszírozó és szexuális bűnöző kiterjedt kapcsolatrendszerét tárják fel a politika, a pénzügyek, az akadémiai élet és az üzleti világ számos befolyásos szereplőjével, még a 2008-as elítélése után is – az erről szóló, részletes összefoglalónkat ide kattintva olvashatják.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megsebesült egy izraeli tartalékos, majd tizennyolc embert öltek meg izraeli csapások Gázában
Epstein-botrány: volt felesége szerint Bill Gatesnek is felelnie kell
Leomlott és az úttestre zuhant egy református templom tornya a Szilágyságban
Négy év börtönt kér az ügyészség Marine Le Penre
Rezsistop: felmentik a teher alól Mészáros Lőrinc, az MVM, és az E.ON elosztócégeit, mindenki mást megsarcolnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik