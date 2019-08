Összeesküvés-elméletek keringenek Epstein haláláról

Az emberkereskedelem és kiskorúak megrontása vádjával előzetes letartóztatásban volt Jeffrey Epstein amerikai milliárdos öngyilkossága összeesküvés-elméletek sorát hozta felszínre az Egyesült Államokban, írja az MTI.

Paul Krugman közgazdász, a The New York Times publicistája nem sokkal Epstein öngyilkosságának híre után azt írta Twitter-oldalán: „akkor is nagyon gyanús lenne nekem Epstein öngyilkossága, ha kiderülne, hogy tényleg öngyilkos lett. Tudják miért? Az Epstein-ügy már önmagában is mutatja, hogy paranoid fantáziavilágban élünk.”

Mások is a milliárdos halálának gyanús körülményeiről írnak.

Egy pasas, aki az információival tönkretehette volna gazdag és befolyásos emberek életét, meghal a börtönben. Kiszámíthatóan… az oroszok?

– írta a Twitteren Joe Scarborough, az MSNBC televízió ismert szerkesztő-műsorvezetője. Claire McCaskill demokratapárti szenátor szintén a Twitteren fejtette ki véleményét:

Hogyan kötheti fel magát valaki, aki megfigyelés alatt áll. Ez lehetetlen. Hacsak nem…

A legnagyobb politikai vitát az keltette, hogy Donald Trump elnök még szombaton újra közölte Terrence K. Williams egyik bejegyzését, amelyben a színész közzétette Epstein és a Clinton-házaspár fotóját, mellé pedig azt írta: „Jeffrey Epsteinnek információi voltak Bill Clintonról, és most halott. Már látom a Trump elleni megjegyzéseket, de tudjuk, hogy ki tette ezt!” A CNN vasárnap tetemre hívta az elnököt, azt állítva, hogy zavaros és beteges konspirációs elméleteket mozdít elő, nem először. Kellyanne Conway, az elnök tanácsadója vasárnap a Fox televíziónak jelentékteleníteni igyekezett Trump bejegyzését. Mint fogalmazott: az elnök csak azt akarja, hogy mindent kinyomozzanak.

A 66 éves Jeffrey Epstein, akit a múlt hónapban tartóztattak le, a manhattani börtönben várta tárgyalását, mivel a bíró nem engedélyezte, hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezzék. Szombatra virradóra találtak rá eszméletlenül a cellájában, kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni. A rendőrség jelentése szerint öngyilkosságot követett el. William Barr igazságügyi miniszter vizsgálatot rendelt el, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) már meg is kezdte a nyomozást.

A New York Times eközben arról ír: több szabálytalanságot is elkövethettek a börtönben, ahol a korábban egyszer már félig öntudatlanul találtak Epsteinre. A lap szerint félóránként kellett volna ellenőrizni a férfi állapotát, a halála estéjén azonban ez nem történt meg, ráadásul egyedül volt a cellában, mert társát átszállították.

Kiemelt kép: Stephaine Keith / Getty Images North America/ AFP