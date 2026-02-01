greg bovinogregory bovinominneapolisice
Először szólalt meg nyilvánosan Greg Bovino minneapolisi eltávolítása óta

Először tett nyilatkozatot Gregory Bovino határőrizeti tiszt és a minneapolisi bevándorlási razziák vezéralakja, mióta visszarendelték a minnesotai városból – írja a New York Post. Minneapolisban az elmúlt hetekben pattanásig feszült a helyzet az ügynökök tömeges kivezénylése és a rendszeres razziák miatt, a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) tisztjei rövid idő alatt két amerikai állampolgárt is megöltek.

Az akciók keményvonalas vezetője Bovino volt, aki a médiában is rendszeresen feltűnt, sajátos, sokakat a Harmadik Birodalom tisztjeire emlékeztető megjelenése miatt pedig hamar szimbólummá vált. Donald Trump kormánya a 37 éves ápoló, Alex Pretti lelövése után végül úgy döntött, hogy visszarendelik Bovinót.

Társainak üzent Greg Bovino

Az 55 éves Bovino a közelmúltban az X-en tett közzé videós üzenetet, ezen az látható, amint a dél-dakotai Mount Rushmore előtt áll. Nyilatkozatában a szövetségi ügynökök mellett állt ki. „Szeretlek titeket, támogatlak titeket, és tisztelettel adózom előttetek” – mondja a felvételen.

Bovino Pretti lelövése után azt állította, hogy a férfi belföldi terrorista volt, és fegyvert lóbálva támadott az ICE tisztjeire, ám ezt felvételek és szemtanúk is cáfolták. Az ápolónál a jelek szerint egy engedéllyel tartott pisztoly volt, de nem vette elő, ehelyett telefonnal kamerázta az ügynökök intézkedését. A dulakodás során a tisztek végül lefegyverezték, majd lelőtték.

Bovinót január végén rendelték vissza, a határvédelmi tiszt nem sokkal később videóban fejtette ki, hogy büszke a zöld egyenruhások minneapolisi munkájára és arra, amit az elmúlt kilenc nehéz hónapban Egyesült Államok-szerte tettek.

