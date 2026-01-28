Szövetségi ügynökök gyilkoltak meg szombaton Minneapolisban egy 37 éves férfit, Alex Prettit. Az esetről több videót is feltöltöttek az internetre, melyeken azt látni, ahogy tiltakozók és szövetségi rendfenntartók csapnak össze az utcán, majd Pretti az egyik tüntető segítségére siet. Ezt követően lefújják paprikaspray-vel, többen leteperik, megütik, majd miután valaki fegyvert lát nála, lelövik. Összesen tíz lövés dördült el. Pretti ezután már nem mozdul.

A Belbiztonsági Minisztérium az eset után úgy fogalmazott, hogy „védekező lövéseket” adott le az ügynök Minneapolis déli részén, ahol kétszáz tüntető – akiket „lázadóknak” neveztek – próbálta „akadályozni és megtámadni a rendfenntartókat”, akik egy illegálisan az országban tartózkodó, családon belüli erőszak miatt körözött férfit üldöztek. Pretti szerintük egy félautomata pisztollyal közeledett az ICE (Bevándorlási és Vámügyi Végrehajtási Hivatal) munkatársai felé.

„Azért volt ott, hogy erőszakot terjesszen”, rendőrökre támadt, fegyverrel „hadonászott”, a történtek „beföldi terrorizmusnak” minősülnek – mondta Kristi Noem belbiztonsági miniszter közvetlenül az eset után újságíróknak. Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese „bérgyilkosnak”, „leendő merénylőnek” nevezte Prettit az X-en, a bejegyzést újraosztotta J. D. Vance alelnök is.

A közismerten kemény fellépést propagáló Greg Bovino, a határőrség (Vám- és Határvédelem, CBP) parancsnoka egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy egy nyolcéves tapasztalattal rendelkező tiszt lőtte le az ápolóként dolgozó Prettit, aki szerinte le akarta mészárolni a rendfenntartókat. Csakhogy a felvételek alapján Prettinél már nem volt fegyver akkor, amikor lelőtték – az eset körülményeiről ebben a cikkben írunk.

Mi az az ICE és CBP?

„Az ICE a Belbiztonsági Minisztérium legnagyobb nyomozó ügynöksége, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után hoztak létre, fő feladata a bevándorlási törvények betartatása az országon belül – tehát nem a határon, hanem a városokban, munkahelyeken, lakóházakban.

Jellegét tekintve olyan, mint ha a magyar TEK és az idegenrendészet keveréke lenne

– nyilatkozta lapunknak Sebők Miklós politikatudós, a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója.