Tragédia 31 másodpercben: az első hivatalos jelentés szembemegy a Fehér Ház verziójával Alex Pretti haláláról

Mindössze öt másodperc alatt tíz lövést adtak le azok a szövetségi ügynökök, akik a földre teperték Alex Jeffrey Prettit, aki szombaton Minneapolisban került összetűzésbe a Vám- és Határvédelem (CBP) embereivel. A 37 éves, intenzív osztályon dolgozó ápoló két hozzá szaladó nőnek próbált segíteni, de alig fél perc múlva holtan feküdt az aszfalton a mínusz 20 fokos minnesotai télben. Pretti azért volt a helyszínen, mert részt vett a bevándorlás‑ellenes razziákat kritizáló tüntetéseken, és a demonstrálókkal együtt videózta az ICE‑ügynökök intézkedéseit. A családja szerint a férfit mélyen felkavarta az, ami Minneapolisban zajlik, és a tiltakozást tartotta a törvényes kiállás módjának.

Bár a Fehér Ház, illetve Kristi Noem belbiztonsági miniszter sietve „belföldi terroristának” és „potenciális mesterlövésznek” kiáltotta ki Prettit, még a Belbiztonsági Minisztérium elsődleges jelentése is más képet fest a történtekről. Cikkünkben a jelentés és az amerikai sajtóban megjelent videófelvételek és szakértői vélemények alapján mutatjuk be, hogy jelenlegi tudásunk szerint mi történhetett.

Egyértelmű, hogy a már fegyvertelen Prettire lőttek rá

A szövetségi ügynökök azt állították, hogy a 37 éves Pretti kézifegyverrel közelítette meg őket Minneapolisban, és az volt a szándéka, hogy lemészárolja az ott lévő tiszteket. Azonban a különféle szemszögből készített és a közösségi médiában terjesztett helyszíni felvételek elemzése ellentmond a kormányzati közléseknek.