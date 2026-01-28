alex pretticbpiceminneapolis
Nagyvilág

Tragédia 31 másodpercben: az első hivatalos jelentés szembemegy a Fehér Ház verziójával Alex Pretti haláláról

Scott Olson / Getty Images
Alex Pretti emlékhelye 2026. január 27-én Minneapolisban.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 01. 28. 18:00
Scott Olson / Getty Images
Alex Pretti emlékhelye 2026. január 27-én Minneapolisban.
Az első hivatalos jelentés és a helyszíni videók alapján komoly kétségek merülnek fel a Fehér Ház narratívájával szemben, melyet Alex Pretti január 24-i meggyilkolásával kapcsolatban hangoztat. Az ügyben több rendészeti szakértő is azt mondja, hogy a szövetségi ügynökök fellépése szakszerűtlen, kaotikus és indokolatlanul erőszakos volt, és semmi sem támasztja alá, hogy a két nő segítségére siető ápoló bármikor fenyegetést jelentett volna.

Mindössze öt másodperc alatt tíz lövést adtak le azok a szövetségi ügynökök, akik a földre teperték Alex Jeffrey Prettit, aki szombaton Minneapolisban került összetűzésbe a Vám- és Határvédelem (CBP) embereivel. A 37 éves, intenzív osztályon dolgozó ápoló két hozzá szaladó nőnek próbált segíteni, de alig fél perc múlva holtan feküdt az aszfalton a mínusz 20 fokos minnesotai télben. Pretti azért volt a helyszínen, mert részt vett a bevándorlás‑ellenes razziákat kritizáló tüntetéseken, és a demonstrálókkal együtt videózta az ICE‑ügynökök intézkedéseit. A családja szerint a férfit mélyen felkavarta az, ami Minneapolisban zajlik, és a tiltakozást tartotta a törvényes kiállás módjának.

Bár a Fehér Ház, illetve Kristi Noem belbiztonsági miniszter sietve „belföldi terroristának” és „potenciális mesterlövésznek” kiáltotta ki Prettit, még a Belbiztonsági Minisztérium elsődleges jelentése is más képet fest a történtekről. Cikkünkben a jelentés és az amerikai sajtóban megjelent videófelvételek és szakértői vélemények alapján mutatjuk be, hogy jelenlegi tudásunk szerint mi történhetett.

Al Drago / Getty Images Az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere Kristi Noem 2026. január 24-én Washingtonban.

Egyértelmű, hogy a már fegyvertelen Prettire lőttek rá

A szövetségi ügynökök azt állították, hogy a 37 éves Pretti kézifegyverrel közelítette meg őket Minneapolisban, és az volt a szándéka, hogy lemészárolja az ott lévő tiszteket. Azonban a különféle szemszögből készített és a közösségi médiában terjesztett helyszíni felvételek elemzése ellentmond a kormányzati közléseknek.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videón, ahogy csecsemővel menekül két felnőtt a drónok által megtámadott ukrán vonat mellett
Fegyir bekéretése után a magyar nagykövetet is raportra hívták Kijevben
Politico: Ficót megdöbbentette és megijesztette Trump mentális állapota
Index: Veszélyben a gigantikus uniós fegyvervásárlási hitel, Orbánék 6200 milliárdot kértek
Nem szokása, de taktikát váltott Trump a minneapolisi ápoló lelövése után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik