Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közös képet tett ki a Fehér Ház falára Donald Trump – írta meg az Independent. A közös fotó a két elnök 2025-ös alaszkai csúcstalálkozóján készült, és a Nyugati Szárnyat a lakórésszel összekötő előtérben helyezték el, közvetlenül a Trumpot egyik unokájával együtt ábrázoló fotó fölött.

Jó. Egy kép többet mond ezer szónál.

– reagált Kirill Dmitrijev, Oroszország egyik kulcsfontosságú tárgyalója, aki korábban többször is találkozott Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, valamint Trump vejével, Jared Kushnerrel is.

Nem tetszett mindenkinek

Mások nem voltak ennyire elragadtatva a kép láttán.

Putyin az amerikai nép és még a saját családja fölé került. Talán egy kicsit túlságosan is beszédes

– reagált Mark Warner, Virginia demokrata szenátora.

Ha igaz, hogy az Egyesült Államok elnöke helyénvalónak tartja, hogy a 21. század legnagyobb háborús bűnösének fotóját a Fehér Ház falára akassza, akkor az igazságos és tartós békének még várnia kell. Sajnos

– véleményezte a fotó kifüggesztésének tényét Marko Mihkelson észt politikus.

Közös alaszkai emlékek – nevető Putyin Trump limuzinjában

Trump és Putyin tavaly augusztus 15-én találkoztak Anchorage-ban. Ez volt az első személyes találkozó az amerikai és orosz vezetők között azóta, hogy Moszkva 2022-ben megindította Ukrajna elleni invázióját.

Trump meleg fogadtatásban részesítette az orosz elnököt: Putyint vörös szőnyeg fogadta, a két vezető lelkesen, többször is kezet fogott.

Putyin egy spontánnak tűnő pillanatban úgy döntött, hogy saját elnöki autója helyett Trump páncélozott limuzinjával, a „The Beast”-tel utazik a repülőtérről a tárgyalás helyszínére. A légibázisról való távozáskor készült felvételeken Putyin a hátsó ülésen, nevetve volt látható.

Moszkvában az alaszkai találkozót győzelemként értékelték, a Nyugat is alapvetően Putyin sikeréről beszélt.