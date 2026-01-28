civilcsecsemődróntámadásukrán
Videón, ahogy csecsemővel menekül két felnőtt a drónok által megtámadott ukrán vonat mellett

2026. 01. 28. 16:56

Videót tett közzé a Radio Free Europe a Harkiv régióban dróntámadást szenvedett vonat utasairól. A felvétel hátterében a szerelvény első kocsijai lángolnak, miközben az egyik hátsó kocsi mellett egy kétségbeesett nő és egy férfi menekül egy babakocsiban fekvő csecsemővel:

A támadásra január 27-én este került sor, amikor is orosz drónok nyitottak tüzet egy Ukrajna északkeleti részén haladó, a magyar határ melletti Csapról indult személyvonatra. A támadásban öt ember vesztette életét, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terrorcselekménynek nyilvánította az esetet.

