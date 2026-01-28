Videót tett közzé a Radio Free Europe a Harkiv régióban dróntámadást szenvedett vonat utasairól. A felvétel hátterében a szerelvény első kocsijai lángolnak, miközben az egyik hátsó kocsi mellett egy kétségbeesett nő és egy férfi menekül egy babakocsiban fekvő csecsemővel:

A drone strike hit a Ukrainian passenger train in the Kharkiv region on January 27, killing at least five people, according to authorities. Some 200 people were on board during the attack, which Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy denounced as "terrorism." pic.twitter.com/CQ5Ziodpig — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) January 28, 2026

A támadásra január 27-én este került sor, amikor is orosz drónok nyitottak tüzet egy Ukrajna északkeleti részén haladó, a magyar határ melletti Csapról indult személyvonatra. A támadásban öt ember vesztette életét, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terrorcselekménynek nyilvánította az esetet.