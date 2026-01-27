Marseille drogháborúja átrajzolhatja Franciaország politikai színterét

Az erőszak fokozódása és a biztonság hiánya uralja a polgármester-választási versenyt Marseille-ben, miközben a francia politika a jövő évi elnökválasztásra készül – írta a Politico.

Első számú kérdés a biztonság

Marseille városát a hírhedt kábítószer-kereskedelem és a mélyen gyökerező szegénység jellemzi. Franciaországban pedig egy 2026-ban készített közvélemény kutatás kimutatta, hogy a lakosság legnagyobb félelme jelenleg a biztonság kérdése. Az idén esedékes önkormányzati választás miatt ez arra kényszeríti a jelölteket, hogy egymással versengő válaszokat adjanak a kábítószer-kereskedelemre.

Az első számú téma a biztonság. A szakmában leggyakrabban azt hallom, hogy sokan már nem mernek a város szívébe utazni

– mondta Martine Vassal, a jobbközép jelöltje a Politico-nak.

Macron megoldása nem működőképes a lakosság szerint

A város lakói közül sokan Párizst távoli hatalmi központnak tekintik, amely megpróbálja saját megoldásait Marseille-re erőltetni anélkül, hogy kellőképpen konzultálna a helyi szakértőkkel. A kábítószer-kereskedelem és a biztonság terén a politikai vezetők egyetértenek abban, hogy Párizs olyan megoldásokat kínál, amelyek hosszú távon nem kezelik a problémát.

A kábítószer-kereskedelemmel összefüggő erőszak 2025 novemberében ismét a figyelem középpontjába került, amikor a 20 éves Mehdi Kessaci-t meggyilkolták.

A gyilkosság után Emmanuel Macron elnök, Laurent Nuñez belügyminiszter és Gérald Darmanin igazságügyminiszter Marseille-be látogatott, ahol szigorú bűnözés elleni programot vázoltak fel az erőszak és a kábítószer-kereskedelem megállítására.

A helyiek szerint a közbiztonság javítására irányuló beruházásokat a közszolgáltatások finanszírozásával kell párosítani. Ha a hatóságok nem javítanak a gazdaságon, amely a munkanélküli fiatalokat a kábítószer-kereskedelem felé terelte, a probléma továbbra is fennáll majd a közvélemény szerint.

Az elnyomás önmagában nem hatékony. Ha az lenne, a kábítószer-kereskedelem nem virágozna ilyen szinten

– mondta Kaouther Ben Mohamed aktivista.

A lakhatás egy másik probléma, mivel az elszegényedett lakosok veszélyes, romos épületekben élnek.

Egy szar városban élünk, nem vagyunk biztonságban itt

– nyilatkozta Mahboubi Tir, aki egy hónapot töltött kómában, és még több hónapot kórházban 2025 áprilisában, miután egy parkolási vita során megtámadták. Memóriavesztésben szenved az atrocitás óta.

Marseille sorsa függ a 2027-es elnökválasztástól is

A jelenleg négy vezető polgármesterjelölt:

Benoît Payan, a jelenleg hivatalban lévő polgármester,

Franck Allisio,

Martine Vassal és

Sébastien Delogu.

A jelöltek közös véleményen állnak abban a helyzetben, hogy az országos címlapokra kerülő, szenzációhajhász bűnügyi történetek a munkahelyek hiányának és az elhanyagolt közszolgáltatásoknak a melléktermékei. Elmondásuk szerint a francia állam válaszai célt tévesztettek, mivel ahelyett, hogy a szigorúbb büntetésekre hagyatkoznának elrettentő erőként, azzal érvelnek, hogy az államnak a helyi rendfenntartást és a közberuházásokat kellene előtérbe helyeznie.

Marseille problémáinak megoldása nagy mértékben függ attól, hogy mi történik 2027-ben az elnökválasztáson, mivel a köznyugalomért és egészségért felelős helyi rendőrségen kívül a rendőrségi és büntető igazságszolgáltatási ügyeket nagyrészt országos szinten kezelik.