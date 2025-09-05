faudafilmtvforgatásmarseille
Marseille helyett biztonsági okokból Budapesten forgatják a Fauda ötödik évadát

2025. 09. 05. 16:57
A tervekkel ellentétben Marseille helyett Budapesten forgatják a Fauda című, terrorelhárító speciális egységről szóló sorozat ötödik évadát, a franciaországi helyszínt ugyanis túl veszélyesnek ítélték – írta meg a Jerusalem Post az N12-es izraeli csatorna értesülései alapján.

A Lior Raz főszereplésével, és Raz és Avi Issacharoff közös alkotásaként világszerte nagy sikert aratott sorozat új évadának nagy része azért is forgott volna Franciaországban, mert szerepet kapott benne a Tarantino-féle Becstelen brigantykból ismert Mélanie Laurent francia színésznő is.

Raz és Issacharoff állítólag az október 7-ei események után átírták az új évad forgatókönyvét, hogy belefoglalják a Hamász által elkövetett mészárlást és a háborút. A sorozat egyik sztárja, Idan Amedi izraeli színész-énekes az első hírességek között volt, akik a háború kitörését követően önként bevonultak a hadseregbe, 2024 elején azonban súlyos sérülésekkel kórházba került.

Az ötödik évad 2026-ban debütál az izraeli Yes csatornán, majd ezt követően világszerte elérhetővé válik a Netflixen.

A nemzetközi projektek budapesti forgatásai egyébként éppen akadoznak, miután a kormány egy júniusi kormányrendelettel befagyasztotta a filmtámogatási rendszert. Erről, és a szakmabeliek aggodalmairól itt írtunk bővebben.

Befagyasztotta a kormány a filmtámogatásokat, továbbállhatnak a nagy hollywoodi produkciók
Iparági forrásaink szerint június óta nem lehet új filmmel regisztrálni a híresen nagyvonalú, 30 százalékos filmes adókedvezményre. A szakmabeliek attól tartanak, hogy a nemzetközi produkciók elveszítik a bizalmukat a magyar filmiparban.

