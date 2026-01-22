Újabb vonat balesetezett Spanyolországban – egy hét alatt már a negyedik

Egy kosaras daru kinyúló karjával ütközött egy elővárosi vonat Spanyolország délkeleti részén, Murcia régiójában – adta hírül a Reuters. A balesetben hat ember könnyebb sérüléseket szenvedett, halálos áldozat nincs. A héten ez már az országban a negyedik vasúti baleset.

Ezúttal nem siklott ki a vonat, a daru karja „csupán” betörte a pályáján haladó jármű ablakait Cartagena kikötőváros közelében. Az érintett vonalon rövid időre leállt a forgalom. Az alkoholszondás vizsgálatok sem a vonat vezetőjénél, sem a darukezelőnél nem mutattak ki alkoholfogyasztást.

Egy közvilágítási kosaras darus jármű behatolt a vasút területére, és karjával nekiütközött az éppen elhaladó, méteres nyomtávú vonat ablakainak

– közölte Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi oldalon.

Mint azt megírtuk, vasárnap este Andalúzia déli részén egy nagysebességű vonat kisiklott és egy szemben haladó másik vonatnak ütközött, 43 ember halálát okozva. A tragédiát hibás sínillesztés okozhatta.

Két nappal később, kedden egy elővárosi vonat siklott ki Barcelona közelében, miután a heves esőzések miatt egy támfal a sínekre omlott. A balesetben a mozdonyvezető életét vesztette, négy utas pedig súlyosan megsérült.

Ezt követően a mozdonyvezetők legnagyobb szakszervezete országos sztrájkot hirdetett a biztonsági előírások miatt, egy másik – kevésbé súlyos – katalóniai ütközést követően, amely ugyanazon a napon történt.