 A „brüsszeli háborús terv” finanszírozása ellen indít petíciót az Orbán-kormány

A „brüsszeli háborús terv” finanszírozása elleni petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A kormányfő a videóban beszámolt arról, hogy a szerdai kormányülésen meghallgatták a témában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszámolóját.

„Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így tőlünk, magyaroktól is” – fűzte hozzá.

Orbán szerint Brüsszel „hadisarcot” akar

A miniszterelnök tudatta, a kormányülésen egyetértettek abban, hogy „a brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk, nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se”.

Hozzátette: „ha beadnánk a derekunkat”, akkor a következő tíz évünk nem a magyar családokról, hanem „a brüsszeli hadisarcról” szólna.

„Ezt nem engedhetjük” – emelte ki a kormányfő, ezért úgy döntöttek, petíciót indítanak. „Számítunk minden magyar ember támogatására, együtt akarjuk megüzenni Brüsszelnek, ránk ne számítsanak, mi nem fizetünk” – mondta.

De milyen segélyről is van szó?

Az uniós vezetők decemberben hosszas tárgyalások után állapodtak meg arról, hogy közösen 90 milliárd eurós hitelt nyújtanak Ukrajnának. A vita főként arról szólt, hogy felhasználják-e az Európában befagyasztott orosz vagyonokat – ezt végül elvetették a jogi és politikai kockázatok miatt.

A megállapodásba ugyan bekerült, hogy a törlesztéshez később felhasználhatják az orosz pénzeket, de a hitelt most a tagállamok veszik fel közösen. Magyarország, Szlovákia és Csehország kimarad a konstrukcióból.

A döntés mögött erős amerikai nyomás állt, hogy az EU látható támogatást mutasson Ukrajna felé – a részletekről itt írtunk hosszabban.