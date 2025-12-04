Szijjártó Péter: Én nem az orosz kormánynak dolgozom

Szijjártó Péter volt szerda este az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége, ahol egyebek között az ukrajnai háború és a magyar kormánytagok múlt heti moszkvai útja került terítékre.

A külgazdasági és külügyminiszter elsőként megerősítette, hogy Magyarország nem vesz részt abban a NATO-kezdeményezésben, amely alapján 2026-tól kezdve havonta egymilliárd dollárt fordítanak amerikai fegyverek és lőszerek, valamint légvédelmi rendszerek finanszírozására Ukrajna számára. Szijjártó ezt azzal indokolta, hogy Magyarország nem küldi a magyar emberek pénzét egy olyan országba, ahol „az államilag legmagasabb szinten szervezik a korrupciót”.

A moszkvai látogatással kapcsolatban – amin Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési miniszter mellett ő maga is jelen volt – arról beszélt, elsősorban az energiabeszerzés miatt kellett sort keríteni rá. Szijjártó emlékeztetett, hogy a magyar kormány november elején Washingtonban szanckiómentességet kapott az orosz energiahordozók alól. „Mivel minden megállapodás úgy tudta elnyerni az értelmét, hogy valóban lesznek szállítások, valóban felgyorsul a munka, az meg Oroszországból érkezik, ezért el kell menni Oroszországba” – magyarázta Szijjártó.

Nem tagadta azt sem, hogy miközben a szankciók miatt orosz energiacégek tulajdonosi átstrukturálódása várható, felvetődött a MOL érdeklődése a térségben lévő orosz érdekeltségek megvásárlása iránt, például a Szerbiában működő NIS olajfinomító 56 százaléka iránt. De azt sietett leszögetni, hogy a várárlást a MOL hajtaná végre, a magyar kormány csak a diplomáciában segít.

A beszélgetésben szó esett az ukrajnai béke kilátásairól is, ezzel kapcsolatban Szijjártó elismételte a kormány narratíváját, miszerint valójában most már az Európai Unió akar csak háborút. A kérdésre, hogy ez esetben mivel magyarázható az, hogy Oroszország rendszeresen megsérti drónokkal és hírszerző hajókkal a NATO-tagállamok területét, Sizjjártó azt mondta a riporternek: